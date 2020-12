La PlayStation 5 de Sony ya está con nosotros desde noviembre pasado y su lanzamiento no ha dejado indiferente a nadie: sea por su potencia, como también por su precio.

En Estados Unidos, dicha consola se vende a un precio referencial de US$ 400 en su versión digital y US$ 500 en su edición con lectora, cifras que están dentro de un margen aceptable, si tomamos en cuenta que la PS4 debutó a US$ 400 en 2013.

Sin embargo, la situación no es la misma en el Perú, ya que la PS5 Digital se distribuye de manera oficial a S/. 2.699, mientras que la PS5 con lectora está S/. 2.999. Sumado a esto, dado el poco stock que hay de PS5 en tiendas, algunas consolas se pueden vender en redes sociales hasta por un monto de S/. 5.000.

Asimismo, para que un peruano se pueda comprar la PS5 Digital, la más barata, tendría que gastar un 175,4% de su salario medio mensual para comprar la consola de nueva generación de Sony. Ello si nos basamos en un ingreso por mes de aproximadamente S/. 1.532,91.

En ese sentido, según un reciente análisis realizado por la firma ‘Paxful’, en el que se comparan los precios de venta de la PS5 Digital en 100 países, el Perú se ubica en el segundo puesto a nivel global con US$ 748,23, solo por detrás de Brasil, que tiene un cifra de US$ 790.

Por detrás de nuestro país tenemos a Chile (US$ 660), Sudáfrica (US$652), Colombia (US$ 605), Rusia (US$ 587), etc.

Aquí te dejamos la lista completa:

País Precio de venta 1 Brasil US$ 790,00 2 Perú US$ 748,23 3 Chile US$ 660,08 4 Sudáfrica US$ 652,24 5 Colombia US$ 605,33 6 Rusia US$ 587,08 7 Suecia US$ 584,97 8 México US$ 573,67 9 Dinamarca US$ 540,83 10 India US$ $535,63

Cabe señalar que los precios mostrados son de la PS5 Digital y que fueron recopilados en la moneda local de cada país, para luego ser convertidos a dólares con el tipo de cambio del 7 de diciembre.

Además, la metodología utilizada incluyó los sitios web de marcas oficiales y tiendas en línea regionales.

Otros datos del estudio

También se destaca que del Top 10, la mitad de países se encuentran en América Central y del Sur. Estados Unidos tiene uno de los precios más bajos en todo el planeta (US$ 399); siendo superado por Japón, territorio en el que se vende la PS5 Digital más barata del mundo: US$ 383.

Como mencionamos, Brasil y Perú son los dos países en los que conseguir de manera oficial una PS5 Digital es más caro, ambos superan la barrera de los US$700.

