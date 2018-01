Facebook y la insólita manera en que rastrea a sus usuarios

Facebook ha mencionado en varias oportunidades que no utiliza datos de ubicación para hacer sugerencias de amistades, pero ello no significa que no haya seguido explotando esta posibilidad.

En 2014, la empresa liderada por Mark Zuckerberg solicitó una patente para una técnica que utiliza los datos de smartphones con el fin de averiguar si dos personas se conocen o no. El responsable, un ingeniero llamado Ben Chen, escribió que no era posible detectar si dos teléfonos estaban en el mismo lugar al mismo tiempo, pero comparando las lecturas del acelerómetro y giroscopio de ambos móviles, era posible identificar cuando las personas se encontraban una frente a la otra, o caminando juntos.

Facebook sigue siendo la red social más popular en la actualidad. (Foto: AFP) Facebook sigue siendo la red social más popular en la actualidad. (Foto: AFP)

De esta manera, Facebook podría sugerir como amigo a una persona con la que conversaste en el bar la noche anterior, pero no a todas, sino con la que tuviste algún tipo de contacto.

De todas formas, Facebook asegura que esta técnica no ha sido puesta en uso. "No estamos utilizando la ubicación para 'Gente que quizás conozcas'", dijo un portavoz de la red social.

Sin embargo, esto no significa que Facebook no haya pensado en usar otros datos para detectar conexiones entre las personas. En 2015, estableció una técnica para comparar fotos que se hayan compartido. Por ejemplo, se puede determinar que dos personas se conocen si publicaron fotos parecidas en un corto periodo de tiempo, si los nombres de las fotos son parecidas o si hay existen marcas de polvo en el lente de la cámara.

"Tampoco estamos analizando imágenes tomadas con la misma cámara para realizar recomendaciones", dijo el mismo vocero. "A veces realizamos patrones que nunca implementamos, y estos patrones no deben ser tomados como planes a futuro", explicó.

Facebook sigue creciendo mediante la compra de apps y obteniendo más usuarios. Por ahora no se sabe si Facebook comenzará a escanear nuestras fotos digitales buscando rayas o polvo, o usará sensores de los móviles para encontrar cómo se relacionan todas las personas del mundo.