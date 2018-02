Instagram Stories: Lo que necesitas saber para ajustar el tamaño de tus fotos

Las historias de Instagram se han convertido en una sensación dentro plataforma debido al gran número de actualizaciones que recibe la app para Android e iOS. Sin embargo, una de las preguntas frecuentes por los usuarios es cómo ajustar una imagen correcta para colocar en sus ‘stories’.

Se debe tener en cuentan que las imágenes publicadas en el timeline de las ‘stories’ usan un formato de 9:16 para que las fotos salgan en vertical, obligando así que el usuario gire su teléfono para verlas.

Si se usa la cámara desde las historias, Instagram realiza esta función.

Instagram alcanzó popularidad gracias a los 'Stories' (Foto: Bloomberg) Instagram alcanzó popularidad gracias a los 'Stories' (Foto: Bloomberg) Bloomberg

Por eso es recomendable que no uses esa herramienta, sino tu propia cámara fotográfica o la que viene en el interior de tu smartphone.

Luego puedes subir a la nube la imagen y editarla en programas de edición. Una vez que hayas concluido con ello, debes subir nuevamente tu edición a la nube para luego extraerla de ahí y compartirla en una Instagram Storie.

Los programas de edición Lightroom o Photoshop son buenas opciones porque brindan facilidades para subir la imagen editada a la nube. Como Instagram no permite girar la imagen, es recomendable usar estas alternativas. Las fotos no deben tener menos de 320 píxeles y no más de 1080 porque cambiará la resolución.

Lo ideal sería que exista una herramienta de corte en las Instagram Stories como hay en WhatsApp. Pero, hasta que ello suceda solo queda usar programas de edición.