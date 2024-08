El Poder Judicial ha denegado las medidas de protección que Melissa Klug solicitó para ella y su hijo mayor contra el futbolista Jefferson Farfán. Ante esta noticia, la empresaria se mostró en contra de la decisión judicial y reveló que apelará.

En diálogo con ‘América Hoy’, la popular ‘Blanca de Chucuito’ argumentó que la medida pone en riesgo el bienestar psicológico y emocional de su menor hijo, quien ahora pasa más tiempo con su padre.

“ Hemos apelado porque mi hijo ahora es cuando más ha empezado a estar con su papá , porque se sentía seguro que no iba hacerle nada (gritos, desplantes)”, comentó en un inicio.

“Lo que no entendemos es cómo pueden hacer eso si la misma jueza pidió nuevamente exámenes psicológicos y yo misma pedí que también se le considere a mi otro hijo y, de pronto, quitaron las medidas de protección. Es algo muy raro que esto suceda cuando hay menores de edad de por medio”, agregó.

Por otro lado, la empresaria recalcó que las solicitudes son medidas de protección más no de restricción. Añadió que nunca tuvo la intención de alejar a sus hijos de su padre, pues solo quiere una garantía que le asegure que están bien cuidados.

“Alegando que eso (la medida de protección) haría que ellos (mis hijos) no compartan más tiempo y no poder afianzar los lazos cuando no es medida de restricción, es medida de protección. Por eso se llama así. Para prohibir que el padre vaya a ocasionar algún tipo de daño psicológico ”, explicó.