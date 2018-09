Una semana después de la muerte de Mac Miller su ex pareja, la cantante pop Ariana Grande, compartió un conmovedor mensaje por medio de su cuenta en la red social Instagram, donde cuenta qué clase de persona era el rapero.

"Te adoraba desde que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. De verdad no puedo hacerme a la idea. Hablamos de esto (de la muerte). Demasiadas veces", indicó Ariana Grande en su post para Instagram.

"Estoy demasiado molesta, estoy demasiado triste, no sé qué hacer. Fuiste mi amigo más querido, por demasiado tiempo, por sobre todo. Lamento que no pude curarte o quitarte tu dolor. De verdad quería hacerlo. La más buena alma con demonios que nunca merecía. Espero que ahora estés bien, descansa", añadió.

Este mensaje llega exactamente siete días después de que Mac Miller fuera hallado muerto en su domicilio, tragedia que, se presume, fue por una sobredosis (los resultados del forense demorarán en llegar).

El domingo posterior a la muerte del músico, Ariana Grande utilizó su cuenta en Instagram, donde solo colocó una foto en blanco y negro del rapero; con el cual estuvo saliendo hasta hace unos meses y cuya relación habría llegado a su fin por las adicciones de Miller.

Poco después de terminar la relación, Mac Miller fue arrestado por conducir bajo la influencia de drogas. No faltó quien responsabilizara a la cantante por las decisiones del rapero.

"Qué absurdo que minimices el respeto de la mujer y su auto valoración al decir que alguien debería seguir en una relación tóxica", indicó la cantante por medio de la red social Twitter.