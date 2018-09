Emmy 2018: "This is Us", un drama que conquista a todo el mundo

"This is Us", uno de los dramas más comentados de tiempos recientes en los Estados Unidos, está nominado al Emmy 2018 y compite por segundo año a Mejor serie dramática. Entre sus cinco menciones al premio a lo mejor de la TV, tiene además a sus actores Milo Ventimiglia y Sterling K. Brown en carrera a Mejor Actor.

Completan el reparto protagónico Mandy Moore, Chrissy Metz y Justin Hartley, cuyo retrato de la familia Pearson les dio también nominaciones al Globo de Oro y Emmys 2017. Moore y Metz pugnaron entonces a la segunda premiación, pero fue Brown el único que hasta el momento se hizo del oro, y en su caso, en ambas galas.

La vida de los Pearson es contada en "This is Us" tanto en tiempos contemporáneos como pasados. Conocemos así la vida y familias de los hermanos Kevin (Hartley), Kate (Metz) y Randall (Brown), apodados los "big three", y mediante flashbacks a su infancia, a sus entonces jóvenes padres Jack (Ventimiglia) y Rebecca (Moore).

Kevin y Kate son dos sobrevivientes de lo que sería un parto triple, nacidos el día de cumpleaños de su padre Jack. Él y Rebecca, sin embargo, se sienten destinados a criar tres hijos, y deciden adoptar a Randall, un niño afroamericano nacido el mismo día, y traído al mismo hospital tras ser abandonado en una estación de bomberos.

La vida de Kate en Los Angeles, Randall en Nueva Jersey, y Kevin en Nueva York tras mudarse de Los Angeles, es mostrada entrelazada con retrospectivas de su infancia y adolescencia en Pittsburgh, su lugar de nacimiento, y especialmente enfocada en la historia de Jack y Rebecca antes y después de la llegada de sus hijos al mundo.

El nominado drama es notado también como una producción comprometida. Su creador, Dan Fogelman, reclutó talentos en realización que reflejaran la diversidad existente en el elenco y brindaran mayor autenticidad al diálogo e historias. Con el 30% de presencia afroamericana en su equipo de directores y guionistas, superan ampliamente el estándar de 5% en la industria.

"This is Us" tocó fibras en la conciencia popular con sucesos poco esperados de su trama, una segunda temporada que gozó de aún mejor recepción crítica que la primera, y ahora estrena su tercera entrega en septiembre. La serie compite al premio Emmy 2018 con cinco opciones a la dorada estatuilla, entre ellas, a Mejor drama.