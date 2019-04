"Game of Thrones" 8x03: mira aquí el tráiler del tercer episodio | VIDEO

En el segundo episodio de la octava de "Game of Thrones" ("Juego de tronos") no solo estuvo lleno d ediversos encuentros, sino que también se sintió la tensión de más de un enfrentamiento. Jaime Lannister, por ejemplo, se vio acorralado de problemas luego de llegar al Norte. El hermano de Cersei tuvo que presentarse delante de todos los líderes del Norte y, además, dos de sus grandes enemigos: los Stark y los Targaryen.

►Kit Harington y su contundente respuesta a las críticas de "Game of Thrones"



En otra parte del castillo de los Stark, Daenerys busca a Sansa, por consejo de Jorah Mormont. Al reunirse con ella le revela que está enamorada de Jon Snow. Sansa cede y deja que Daenerys le tome la mano, pero cuando todo parecía que iba bien, y que ambas podrían ser amigas, la hija de Ned Star lanza una pregunta directa a la yugular de la reina de los Siete reinos: "¿qué pasará con el Norte después de la gran batalla?". Lady Stark afirma que no volverán a hincar la rodilla por ningún rey, ellos quieren ser un pueblo libre.



Otra de las escenas que destacó en el episodio fue la reunión entre Jon Snow y Tormund Giantsbane, quien advirtió a Snow de que dentro de muy poco los caminantes blancos llegarán a Winterfell.



Una de las escenas más fuerte del episodio se da justo al final. Jon Snow le revela a Daenerys que en realidad no es un Stark sino un Targaryen, hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, y que Ed Stark lo cuidó como su bastardo para protegerlo ante Robert Baratheon. La reina de Westeros no puede creer lo que está escuchando. Jon le repite que es cierto.



Mira aquí el avance del tercer capítulo de la última temporada de "Game of Thrones":

Tráiler del tercer capítulo de "Game of Thrones". (Video: HBO)

¿A qué hora se estrena el episodio 8x03 de "Game of Thrones"?

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Estados Unidos: 9 p.m. (zona ET). 8 p.m. (zona PT)

España: lunes 29 de abril a las 3:00 a.m.



Canales de transmisión

Latam, Estados Unidos y España: a través de HBO.



Modos de ver en línea

HBO GO y HBO Now: HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado este periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:

Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)