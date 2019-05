Game of Thrones: la verdadera razón por la que Daenerys Targaryen destruyó King's Landing

Ha sido inevitable que Daenerys Targaryen sea comprada con su padre, el rey loco. La Khaleesi prendió fuego a todo King´s Landing, matando a cientos de miles de personas y esto sin importarle que Tyrion le pidiera clemencia para los habitantes de Desembarco del Rey. Sin embargo, su mano derecha insiste pero la madre de dragones es tajante y le dice: “La piedad es nuestra fuerza. La piedad hacia las futuras generaciones que no serán de nuevo rehenes de un tirano”.

Luego de ver las acciones de Dany contra la ciudad a pesar de escuchar las campanas de rendición, no cabe duda que heredó los rasgos de locura y crueldad de su padre Aerys El Rey Loco Targaryen. El dolor por la muerte del Viserion y de Missandei, así como el temor que Jon Snow sea el monarca querido por todos y la desplace en el Trono de Hierro, la llevó a seguir el camino del genocidio.



Y al parecer el personaje que no se equivocó de esta situación fue Lord Varys, ya que al inició del capítulo 5 le dijo a Jon que cada vez que un Targaryen nace, los dioses lanzan una moneda al aire y el mundo aguanta la respiración para ver de qué lado cae.



Pero ¿acaso la dinastía Targaryen realmente está tan afectada por la locura, o es un estigma exagerado?



La verdadera razón por la que Daenerys Targaryen destruyó King's Landing

Es cierto que algunos integrantes de la casa Targaryen, que creció en gran medida a través del incesto, fueron afectados por trastornos mentales. Sin embargo, la mayoría de las muestras de la supuesta locura Targaryen tendrían otras explicaciones.



Los Targaryen, también son conocidos por tener sueños premonitores y en muchos de los casos han sido favorables y otros han sido completamente desastrosos.



Dany soñó que podía meterse a una pira funeraria con sus tres huevos de dragón y que entonces estos eclosionarían, como dice en Qarth en la segunda temporada.



“Cuando me metí a la hoguera hasta mi pueblo pensó que estaba loca, pero cuando el fuego se apagó, yo salí ilesa y era la Madre de Dragones”, le dice al Rey de las Especias. “No soy una mujer ordinaria, mis sueños se hacen realidad”.



Esto también pasó con sus antepasados, ya que siglos antes de la Guerra de los Cinco Reyes, Danys Targaryen tuvo sueños del dragón sobre la Maldición de Valyria y un evento cataclismo que acabaría con la ciudad en los próximos 12 años, así que esto motivo a la familia a migrar a Poniente. En ese momento no fue muy racional esta decisión, pero resultó ser una medida muy sabia. Se cree que fue una erupción de un volcán lo que destrozó la ciudad de Valyria Antigua y los Targaryen fueron los únicos de las familias de Señores Dragón en sobrevivir.



Años más tarde, el príncipe Aerion Targaryen bebió fuego valyrio porque pensó que con eso se transformaría en in dragón, pero murió. Por su parte el rey Aegon V intentó eclosionar unos huevos y destrozó por completo en un incendio el castillo de Refugio Estival. Los sueños de estos Targaryen fueron más delirantes que proféticos.



Sin embargo, el hermano de Aerion y de Aegon V, Daeron, sí tuvo sueños que se volvieron realidad aunque no entendiera que así fue en su momento. El otro hermano real, el maestre Aemon de la Guardia de la Noche que se rehusó a asumir el trono, no tuvo esos sueños sino hasta que estaba moribundo.



Así podríamos ir contando más sobre cada uno de los antecesores de Daenerys Targaryen, pero centrémonos más al personaje que ha sido muchas veces mencionado en Game of Thrones y es Aerys II, el rey Loco.

Debemos tener en cuenta los traumas que él padeció durante seis meses cuando fue secuestrado y encerrado por un lord en la llamada Resistencia del Valle Oscuro. También es posible que en ese momento Varys quien era el consejero de los rumores, haya alimentado su paranoia al contarle los posibles actos de traición contra su reinado.



Viserys, hermano de Daenerys, posiblemente es el que más se parecía a su padre el Rey Loco en temperamento; tiene varios momentos de delirios de grandeza, brotes de ira irracionales y una obsesión con recuperar lo que considera es suyo por nacimiento, el trono. Hasta Rhaegar, el hermano mayor de Daenerys (y padre de Jon) llegó a tener momentos de obsesión e imprudencia.



Ahora si hablamos directamente de Dany, ella parecía ser la más racional de toda la familia Targaryen, pero un sinfín de situaciones lamentables podrían haber alterado su estado emocional y mental, ya que perdió a dos de sus hijos dragones, al igual que sus asesores y amigos Jorah y Missandei. Ella ha tenido que lidiar con varios reveses y traiciones. Su decisión despiadada de vengarse contra un enemigo que parecía estarse rindiendo, así como la población inocente de Desembarco del Rey, es difícil de defender, pero no es precisamente por locura: es un crimen de guerra.



¿Ella es distinta a los gobernantes de los siete reinos? Muchos han cometido un sinfín de crímenes de guerra por conseguir la paz, y ¿a cuántos de estos se les ha calificado de locos?