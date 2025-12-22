Horóscopo de hoy, lunes 22 de diciembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, lunes 22 de diciembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de HOY, lunes 22 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: el talento de un colega atraerá su atención y facilitará correcciones a un proyecto. Amor: detendrá la marcha en la calle para mirar a la persona que impacta en su corazón.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el momento será propicio para que algunas ideas se conviertan en logros personales. Amor: una situación imprevista le revelará rasgos de su pareja que no ha visto antes.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su aguda percepción le guiará hacia la persona con talento para resolver las cosas. Amor: aún con problemas, la unión de pareja se fortalecerá; nuevo comienzo.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: obtendrá logros positivos merced a su fuerza de voluntad y criterio bien aplicado. Amor: compartirá un sentimiento con el entorno pero solo una persona captará el mensaje.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: momento preciso para una reunión urgente que ponga de manifiesto las diferencias. Amor: un nuevo acuerdo en la pareja renovará la calidez y predispone a un viaje de placer.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: su carácter responsable le hará ver fallas en las metas, pero no lo serán. Amor: las vivencias compartidas disipan los viejos enojos y renuevan la armonía en la pareja.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: habrá indicios para la elección de su proyecto más trabajado y querido. Amor: el momento para hacer esa invitación tan ansiada es ahora y sin postergaciones.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: las diferencias con su entorno se profundizan y anticipan algún cambio. Amor: creerá que es su imaginación pero alguien se acerca porque su encanto es irresistible.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: recibirá aprobación y halagos pero no hacen más que darle lo que merece. Amor: su encanto será admirado por esa bella persona que cree lejana e inaccesible.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: le reclamarán que deje de lado la obstinación y se permita un acuerdo. Amor: contra las causas justas o racionales, los caprichos en la pareja no tienen lugar.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: las actividades mejoran día a día y los nuevos contactos dan excelentes resultados. Amor: un día bien, otro mal, alguien de su entorno le provoca esos altibajos.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su talento reflexivo esta vez será de ayuda con los asuntos que mantiene pendientes. Amor: expresará con afecto el adiós a una dulce etapa que concluirá sin tensiones.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENTUSIASTA, JOVIAL Y SOÑADORA. SU ÁNIMO EXPANSIVO ALEGRA TODOS LOS AMBIENTES.

