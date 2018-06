Luisito Rey se convierte todos los domingos en el personaje más odiado de las redes sociales. Y es que cada vez que la serie de Luis Miguel estrena capítulo, el personaje que interpreta Óscar Jaenada demuestra no tener escrúpulos para seguir haciendo fortuna a costa de los suyos. El séptimo episodio de la historia no fue la excepción, aunque esta vez 'El Sol' pudo ver el verdadero rostro de su padre.

Como es sabido, en la vida real, ni bien Luis Miguel cumplió la mayoría de edad, en 1988, tomó distancia de Luis Rey y no volvió a saber de él hasta el día de su muerte. ¿Pero cuál fue el punto de quiebre entre ellos?

En la serie de TV, que transmite Telemundo (para Estados Unidos) y Netflix (para América Latina y España), dos fueron las claves: Luis Miguel se entera que su padre le ha robado el dinero que ganó durante tantos años de esfuerzo y que ha ocultado el verdadero paradero de su madre, la italiana Marcela Rey.

En la ficción, los abogados de Luis Miguel le explican que está en un verdadero lío financiero porque debe 20 millones de dólares. Será su tío quien le confirme que Luis Rey ha ido robándole dinero y ocultándolo en paraísos fiscales por todo el mundo.

Todo esto se juntará con otra revelación: Alejandro, su hermano, ha viajado a Italia y descubierto que el supuesto amante de su madre nunca existió y que esta no los abandonó, sino que Luis Rey inventó un drama para ocultar el verdadero paradero.

EN LA VIDA REAL

La historia contada ratifica algunas versiones que han circulado, en la vida real, sobre personajes que fueron testigos de la tóxica relación del 'Sol' con su padre y ex representante.

Durante años, Luisito Rey fue quien decidió el destino en la carrera de Luis Miguel. Incluso le ordenaba con quién andar y mover las presentaciones de su hijo sin su aprobación. Al cumplir la mayoría de edad, Luis Miguel decidió terminar la relación laboral con su padre.

Los problemas entre ellos, parece, nunca se solucionaron. Luis Miguel no estuvo con Luisito Rey cuando murió, en Barcelona, en 1992. Lo que sí declaró Luis Miguel a Rebecca de Alba fue que la muerte de su padre fue una de las "experiencias más duras, más difíciles". Fue él "quien inició todo esto y aunque no era una persona perfecta, yo creo que nadie lo somos, él fue una gente que me enseñó una gran disciplina".

Luis Miguel en entrevista con Rebecca de Alba. (Fuente: YouTube)

El productor puertorriqueño Alfred D. Herger, quien contrató a Luis Rey para una temporada en su país (fue allí que nació el pequeño cantante), también habló de la forma en la que el español estafaba a su hijo con su trabajo.

Él era capaz de cualquier cosa, especialmente si había dinero. A Luis Miguel no le pasó el dinero que había ganado. Todas esas cosas tienen que salir en esa serie que ahora está supervisando, porque si no sería solo una novelita", afirmó el empresario este año en una entrevista con la cadena Telemundo.