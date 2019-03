"The Walking Dead" hace sufrir más a Carol, cuya historia ya es demasiado triste

En sus casi 10 años de existencia, "The Walking Dead" de Fox ha hecho sufrir a todos sus personajes. Pero pocos han sido tan golpeados como Carol Peletier (Melissa McBride), cuya vida parecía haber cambiado para mejor.

► "The Walking Dead" 9x15: ¿Quiénes murieron en el episodio?

► "The Walking Dead" 9x15: nuestra reseña con SPOILERS

En el episodio 9x15, "The Calm Before", Carol sufre la pérdida de su hijo adoptivo, Henry, quien fue ejecutado por los Whisperers de Alpha (Samantha Morton).

No es la primera vez que Carol pasa por una situación igual de trágica. Ella llegó a la serie como una ama de casa víctima de violencia y si bien se libró de su marido, los problemas no la dejaron; pues en la temporada 2 de "The Walking Dead" perdió a su única hija, Sophia, que se separó del grupo y terminó convertida en zombie.

La cuarta temporada puso a Carol como dueña de su destino, pero aún así se vio obligada a realizar acciones que en otro momento habría considerado imposibles: mató a Lizzie, una niña que se había vuelto demasiado peligrosa.

Tras ello, Carol pasó a convertirse en un arma imparable: lista para todo y dispuesta a lo que sea para proteger a sus amigos; a los cuales salvó de unos caníbales en la quinta temporada. Pero toda la violencia cobra un precio en ella, pues empieza a tener problemas para percibir la realidad.

The Kingdom, la comunidad del rey Ezekiel (Khary Payton), le abrió las puertas. Parecía haber conseguido algo duradero, pero entonces su hijo adoptivo, Henry, conoce a la joven Lydia, de la cual se enamora. Esta relación causa la furia de Alpha, la villana de turno. Lo demás es historia conocida.

"The Walking Dead" 9x15: las muertes del episodio. Video: Fox.

DATO

Puedes ver el final de la novena temporada de "The Walking Dead" el domingo 30 de marzo por el canal Fox Premium Series.