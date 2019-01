"Titans", actores: ¿dónde has visto antes a sus protagonistas?

La serie "Titans" cuenta la historia de los "Jóvenes Titanes", famosos personajes de DC Comics, con un cambio radical en su historia, haciéndola más madura y oscura para ser atractiva para el público joven adulto.

Ante esto, la crítica se encuentra dividida: un grupo que conoce el desarrollo de cada uno de estos personajes, piensa que es una deshonra presentarlos de una forma tan oscura. Por otro lado, algunos creen que esta nueva versión podría dar mucho futuro como una reinvención de los Jóvenes Titanes.

De una u otra manera, no cabe duda que lo más comentado antes de su estreno fue la selección de actores principales. Meses antes de su lanzamiento oficial, se filtraron algunas fotos del set de grabación y en una primera instancia muchos auguraron un fracaso por las encarnaciones en carne y hueso de Robin, Starfire, Chico Bestia y Raven.

Sin embargo, el estreno de la serie demostró su verdadero potencial, consiguiendo una mayoría de críticas positivas. Definitivamente, un factor diferencial fue la participación de sus actores, que tuvieron un arduo trabajo para poder representar todos los conflictos internos que cada uno presentaba en la historia.

Pero… ¿quiénes son estos actores? Algunos de ellos llevan años en la industria del cine y la televisión mientras que otros han tenido algunos papeles menores y es su primer gran salto a la pantalla chica.

Brenton Thwaites - Richard "Dick" Grayson

Brenton Thwaites - Richard "Dick" Grayson (Foto: DC Universe) Brenton Thwaites - Richard "Dick" Grayson (Foto: DC Universe)

Brenton Thwaites es un actor austrialiano que nació el 10 de agosto de 1989 en Cairns, Queensland. Él tiene una hermana llamada Stacey y cursó la educación secundaria en Cairns State High School, graduándose de la misma en el 2006.

Si bien desde pequeño quiso convertirse en un policía o un bombero, encontró su verdadera vocación en la actuación y la producción cinematográfica. Él cree que es mejor que la personalidad de una persona brille a través de diferentes personajes.

A los 16 años debutó como actor en la obra de teatro "Romeo y Julieta", de Shakespeare. Estudió actuación en la Queensland University of Technology por tres años para graduarse en el 2010. Luego de eso, se mudó a los Estados Unidos para perseguir su carrera como actor.

Ha participado en producciones cinematográficas como "Oculus", "Save Your Legs!", "The Signal", "Maleficent", "The Giver", "Son of a Gun", "Ride", "Ruben Guthrie", "That Sugar Film", "Gods of Egypt", "Office Uprising" y "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales".

En la televisión, es normalmente reconocido por ser el protagonista de "Slide", aunque también ha participado en "Sea Patrol", "Rove LA", "Home and Away", "Blue Lagoon: The Awakening" y, por supuesto, "Titans".

Anna Diop - Koriand'r, Kory Anders, Starfire

Anna Diop - Koriand'r, Kory Anders, Starfire (Foto: DC Universe) Anna Diop - Koriand'r, Kory Anders, Starfire (Foto: DC Universe)

Anna Diop nació el 6 de febrero de 1988 en Dakar, Senegal. Ella se mudó a los Estados Unidos cuando solo tenía 6 años. En el 2006, debutó en la televisión con su aparición en "Everybody Hates Chris", y a partir de allí su carrera como actriz comenzó a crecer poco a poco.

Ha participado en cortos y películas como "Second Date Roxy", "The Moment", "While Expecting Cassius", "Mingle", "Double Negative", "Message from the King" y "The Keeping Hours". En la televisión, ha formado parte del elenco de "Lincoln Heights", "Whitney", "Southland", "Touch", "The Messengers", "Quantico" y "Greenleaf".

Además de esto, ha tenido el protagonismo de "24: Legacy". Ahora, ella le da vida a Kory Anders, más conocida como Starfire en "Titans". Con respecto a su personaje, ella se lamentó mucho cuando sucedió la filtración de las fotos de su personaje, pidiendo paciencia para demostrar con el resultado final el verdadero potencial de su actuación.

Actualmente se encuentra en la producción de "Us" y "Something About Her", donde representará a Anna.

Teagan Croft - Rachel Roth, Raven

Teagan Croft - Rachel Roth, Raven (Foto: DC Universe) Teagan Croft - Rachel Roth, Raven (Foto: DC Universe)

Teagan Croft nació el 23 de abril del 2004 en Sydney, New South Wales, Australia. Ella es una joven actriz que comenzó con su carrera a los nueve años, cuando formó parte de Scout Finch, una adaptación en el teatro de “To Kill a Mockingbird”

Luego de eso, comenzó a generar expectativa en el mundo de la actuación por su rol principal en "The Osiris Child". Ese mismo año, Croft consiguió un papel como Bella Loneragan en "Home and Away".

Actualmente participa como Rachel Roth (Raven) en la serie "Titans", una aventura que comenzó con un casting en agosto del 2017 y dentro de poco comenzará la grabación de la segunda temporada.

Además de ser actriz, ella escribe sus propias canciones y es una gran lectora de libros. Tiene dos hermanas y es sobrina de las actrices Penny y Jessica McNamee.

Ryan Potter - Garfield "Gar" Logan, Chico bestia

Ryan Potter - Garfield "Gar" Logan (Foto: DC Universe) Ryan Potter - Garfield "Gar" Logan (Foto: DC Universe)

Ryan Potter nació el 12 de septiembre de 1995 en Portlan, Oregon. Su padre es de Japón y su madre una américa judía. Fue criado en Tokyo, Japón, hasta que regresó a los Estados Unidos cuando tenía 7 años y creció con su madre. Por ello utiliza el apellido de ella. Estudió White Tiger Kung Fu, pero ya no habla japonés de manera fluida.

En una de sus clases de Kung Fu, recibió un volante sobre Nickelodeon que buscaba jóvenes para un nuevo programa de artes marciales llamado "Supah Ninjas". Luego de pensarlo algunos días, se decidió a audicionar, consiguiendo el papel protagónico de Mike Fukanaga, un joven americano que descubre su descendencia de un antiguo linaje ninja.

Fue por "Supah Ninjas" que en el 2011 se convirtió en una de las estrellas más jóvenes y famosas de Nickelodeon, apareciendo en diferentes revistas y especiales del canal. En el 2012 conseguiría el papel del mejor amigo de Fred en "Fred: The Show".

Ryan es reconocido también por prestarle su voz a Hiro Hamada en "Big Hero 6" y para "Kingdom Hearts III". Ha participados en películas como "Senior Project", "Underdog Kids", "Throne of Elves" y "Running for Grace".

Para la televisión, comenzó con "Supah Ninjas", para luego formar parte de "Figure it Out", "Fred: The Show", "Lab Rats: Elite Force", "Big Hero 6: The Series" y "Titans". También ha colaborado con algunas producciones en la web como "R Styles" y en el video musical de "Write It in the Sky (Ken Loi Remix)", de Kina Grannis.

Curran Walters - Jason Todd

Curran Walters - Jason Todd (Foto: DC Universe) Curran Walters - Jason Todd (Foto: DC Universe)

Curran Walters nació el 16 de enero de 1998 en Oak Park, California. Atendió a la Oak Park High School y comenzó primero como modelo para marcas como Tilly’s, Lee Jeans y Brothers. Su carrera como actor empezó con los comerciales para Samsung Galaxy y el videojuego NBA 2K15.

Debutó en la televisión para la comedia "Growing Up and Down" en el 2014, siendo reconocido además por su papel en "Game of Silence" del 2016 con su rol de 'Young Jackson'. Además, participó durante la segunda temporada de "Girl Meets World".

También ha formado parte del elenco de "New Girl", "Too Close to Home", "Speechless", "Alexa & Katie", "Best.Worst.Weekend.Ever." y actualmente se encuentra trabajando en la segunda temporada para "Titans" como Jason Todd.