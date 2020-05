Es probable que más de uno de nosotros hemos tenido la suerte de recibir algunos consejos de nuestras abuelas, quienes son las expertas en el arte de los productos naturales. Ellas tienen la poción mágica para “solucionar” cualquier tipo de dolencia leve. Si bien es cierto, ante la presencia de una molestia física, siempre es más seguro acudir a un médico; sin embargo, aunque muchos crean que algunas de estas recomendaciones son más leyendas urbanas que realidad, en efecto hay varias de ellas que sí funcionan y están avaladas por la ciencia.

Por ejemplo, una de las molestias cotidianas más comunes es la inflamación abdominal, por lo que en su mayoría las personas optan por alguna pastilla que aplaque el dolor y resuelva el problema de inmediato. No obstante, siempre podemos apostar por los remedios naturales, los cuales nos permitirán ser más respetuosos con nuestro cuerpo, sin la necesidad de intoxicarlo y puede ser una excelente opción de prevención.

Pero antes de darte a conocer cuáles son estas maravillas naturales, primero debemos entender a qué se debe esta dolencia en particular. Según explica F. Ramos Zabala y L. Moreno Almazán, del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Madrid-Montepríncipe en el portal Scielo, las molestias relacionadas con la presencia de gas en el intestino, se le conoce como meteorismo o flatulencia. Uno de los principales síntomas es la hinchazón abdominal, causada por comer demasiado deprisa y masticas poco la comida hasta problemas relacionados con intolerancia a ciertos alimentos o alteraciones de la flora intestinal.

A continuación, te presentamos una serie de remedios que puedes preparar cómodamente desde casa.

-AGUA DE VINAGRE DE MANZANA-

Aunque para algunas personas podría sonar poco agradable esta combinación, definitivamente, tienen darle una oportunidad, puesto que es uno de los mejores remedios que existe para tener una buena digestión y eliminar la inflamación abdominal. Es una gran fuente de vitaminas A y B, además contiene los ácidos grasos y es rico en minerales como el fósforo, calcio, potasio, magnesio, azufre, sodio hierro entre otros; lo que lo vuelve un excelente aliado para calmar y aliviar los síntomas más típicos y característicos cuando existe alguna molestia digestiva o abdominal.

Para prepararlo debemos mezclar una cucharadita de vinagre de manzana en un vaso de agua y tómalo antes o después de comer. Al tratarse de un ácido puro, es imprescindible diluirlo en agua para que no produzca irritación estomacal o daño el esmalte de tus dientes.

-MANZANILLA-

En definitiva, se podría decir que la manzanilla es una infusión que está presente prácticamente en todos los hogares. Cabe señalar que, como refiere la nutricionista, Laura Parada, a la edición española de la revista Vogue, esta tiene propiedades carminativas, es decir, tiene el poder de reducir los gases y la hinchazón abdominal, ya que posee un efecto sedante, compuesto por antioxidantes y antiinflamatorios y propiedades antibacterianas, antifúngicas, antiespasmódicas, antiulcerosas y antivirales. Además, gracias a su efecto relajante, es capaz de reducir los espasmos de los músculos lisos de las paredes del intestino.

-JENGIBRE-

Si eres fan del clan Kardashian, debes saber que en repetidas ocasiones Khloe ha expresado su devoción por esta infusión, ya que considera que ha cambiado por completo su vida. “La preparé y me encantó. Esta deliciosa y mi hinchazón habitual de las 2 de la tarde no se veía por ninguna parte. No podía creer lo efectiva que es.”

Esta infusión tiene numerosas propiedades, como eliminar las náuseas, estimular el metabolismo y aliviar las molestias causadas por los refriados, pero sobre todo, ayuda a reducir la sensación de pesadez en el estómago, además de evitar la hinchazón abdominal y los gases. “Es una infusión digestiva que relaja nuestro sistema digestivo y ayuda a eliminar esa sensación de vacío en el estómago que muchas veces no es hambre, sino aumento de la secreción gástrica y tensión de los músculos de la zona abdominal, entre otros”, explica la nutricionista.

-AGUA TIBIA CON LIMÓN Y BICARBONATO-

Este remedio es simple, pero verdaderamente efectivo debido a sus grandes propiedades diuréticas y depurativas, el limón estimula el hígado para producir más bilis, creando una digestión más sana, también ayuda a regular los niveles de PH en nuestro sistema digestivo. Según un estudio publicado en International Journal of Pharmaceutical and Life Sciences al combinarlo con el agua tibia y el bicarbonato de sodio produce ácido carbónico, el cual resulta excelente para aliviar trastornos digestivos comunes como el ardor de estómago, gases y distensión abdominal.

