Tips de moda infalibles, según la estilista de Yalitza Aparicio

Mucho antes de que la actriz Yalitza Aparicio llegara a sus manos, la estilista Sophie Lopez ya contaba con una lista de codiciadas celebridades a las que asesoraba en moda: Kate Hudson, Zoey Deutch y la modelo Jourdan Dunn son solo algunas de ellas.

Pero no siempre fue así. Sophie empezó asesorando a pequeñas bandas de música indie para sus apariciones en televisión y tours. Llevaría así buen tiempo hasta que un día su gran oportunidad apareció: la banda Muse la había eligido como stylist. Gracias a eso, conoció a la actriz Kate Hudson (en ese entonces novia del vocalista Matt Bellamy), quien hasta hoy figura como su cliente estrella.

Sin embargo, hay alguien que ha puesto en contacto a Sophie con sus raíces latinas: la actriz Yalitza Aparicio. Lopez, de origen colombiano, se ha encargado de configurar los últimos looks de la actriz mexicana, entre los que destaca el romántico vestido rosa empolvado de Prada que llevó en los Critic's Choice Awards.

En una entrevista para Vogue, la stylist ha compartido sus mejores consejos de moda para mujeres latinas, entre las que predomina la piel canela y las curvas despampanantes. Conócelos a continuación:

1. Los colores estrella para las mujeres morenas: “Colores tropicales: amarillos, rojos cálidos, esmeralda, naranja, los rosas suaves, tonos que normalmente te harían salir de tu confort zone son perfectos para morenas”



2. Los menos favorecedores: para Sophie Lopez, los colores menos favorecedores para las mujeres de piel morena resultan ser los más pálidos, como el avena y beige.



3. ¿Qué hacer si un look no te convence?: Lopez recomienda no cambiarlo de inmediato, y darle una oportunidad. “Cuando te ves en el espejo y sientes que no te agrada del todo tu look trata de mirarlo por un poco más de tiempo, tal vez un par de minutos más, así puede terminar de gustarte o encontrar qué es exactamente lo que no crees que funciona".



4. ¿Cómo llevar la tendencia de los colores metálicos?: Sophie asegura que es una tendencia complicada para cualquier tipo de piel, pero para ella la solución sería incluirla en tonalidades ligeramente opacas, que se vean más elegantes y clásicas.



5. El secreto infalible: para la stylist de Yalitza Aparicio no hay nada más importante que las prendas queden bien, según la estructura corporal. "Si hay algo que me guste mucho, puedo comprarlo, y si es necesario, lo llevo con el sastre inmediatamente a fin de que quede bien. El tener a alguien que le dé el acabado perfecto a cada pieza puede hacer que un look se vea totalmente distinto".