Desde su creación, WUF ha trabajado por transformar la vida de miles de animales en el Perú. Su plataforma digital se ha convertido en un puente entre personas dispuestas a adoptar y perros que esperan una segunda oportunidad. Gracias a esta labor, miles de historias de abandono se han convertido en relatos de esperanza y amor.

Sin embargo, el compromiso de WUF va más allá de los perros. En su propósito de seguir fomentando la tenencia responsable y la empatía hacia todos los animales, la organización presenta “Miaus”, una nueva sección creada especialmente para promover la adopción responsable de gatitos.

La creación de “Miaus” responde a una necesidad que WUF ya venía atendiendo desde hace algún tiempo. A lo largo de los años, la organización ha apoyado también a los gatos mediante campañas de esterilización, donaciones de comida y medicinas, y colaboraciones con distintos albergues afiliados. Sin embargo, lo que faltaba era dar un paso más: difundir activamente sus adopciones y mantener un flujo constante que permita a más gatos encontrar una.

“Durante estos años hemos logrado optimizar un modelo de adopción responsable que ha beneficiado a miles de perros en todo el país. Sin embargo, sabíamos que los gatos también necesitaban esa oportunidad. Nuestros albergues afiliados rescatan un número creciente de gatitos, y esta nueva sección en la plataforma representa un paso natural para seguir cumpliendo nuestro propósito: que más animales encuentren un hogar donde sean amados y cuidados”, explica Valeria Cejo, Gerente General de WUF

Con esta nueva sección, WUF busca visibilizar la realidad de miles de gatos abandonados en el país y reforzar su compromiso con la educación, la empatía y la adopción responsable.

Los primeros cuatro gatitos en adopción de la nueva sección Miaus de WUF. Sombra, Nube, Copito y Fígaro están listos para encontrar un hogar lleno de amor.

En esta primera etapa, cuatro gatitos esperan ser adoptados: Sombra, Nube, Copito pequeños bebés de 6 meses, y el cuarto es Fígaro quien tiene 6 años. Todos fueron rescatados en Cieneguilla luego de haber sido abandonados, y hoy se encuentran rehabilitados, sanos y listos para encontrar un hogar lleno de amor.

El proceso para adoptar a un “Miau” es el mismo que el de los perros. Las personas interesadas deben ingresar a la web de WUF y completar el formulario de adopción, para que el equipo pueda ponerse en contacto y continuar con la evaluación correspondiente. Cada solicitud es revisada cuidadosamente, ya que uno de los pilares más importantes para la organización es asegurarse de que los animales lleguen a familias calificadas y comprometidas.

Además, quienes adopten un gatito recibirán un kit de adopción, un detalle que acompañará al nuevo miembro de la familia en su llegada al hogar.

La organización planea seguir ampliando la cantidad de gatos disponibles y reforzar su difusión en redes sociales, donde compartirán contenido con las características e historias de cada uno de los felinos en adopción, buscando que más personas se animen a darles una oportunidad.

El mensaje que la organización busca transmitir con “Miaus” es claro: el amor y la responsabilidad no distinguen especies. Para WUF, el sueño de lograr un Perú sin animales abandonados puede parecer difícil, pero no imposible. Todo empieza con educación, conciencia y colaboración entre personas, empresas y organizaciones que comparten el mismo propósito: hacer la diferencia.

Si quieres conocer a los gatitos disponibles o sumarte a la familia WUF, ingresa a la nueva sección Miaus en www.wuf.pe y descubre cómo puedes darle una segunda oportunidad a quien más lo necesita.