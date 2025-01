¿Cómo concientiza sobre los horarios para sacar basura y el recojo de excretas de mascotas?

Pregunta de Camilo Trujillo Lima

Lamentablemente algunos vecinos siguen con malas costumbres. La ordenanza dice que deben sacarse los residuos de 8 a 9 pm. Tenemos 10 servicios con compactadoras, 7 en la noche (de 9 pm a 4am) y dos servicios en la mañana y uno en la tarde. Compramos 40 contenedores el año pasado pero no faltan los que los queman o se los llevan. Hacemos campañas de “Limpiatones” para concienciar a los vecinos. En cuanto a las mascotas, muchos vecinos nos critican porque el alcalde no recoge las excretas pero pregunto qué hace el vecino. Pido colaboración de los vecinos para que reporten a quienes no recogen excretas para poner multas.