Londres, 17 (EFE). “Sí, soy supersticiosa. Pero a veces la superstición no se cumple y eso me hace cambiar de opinión”, dice Madeleine durante la conferencia de prensa que se celebró esta tarde en el hotel Waldorf.

Madeleine, que lucía radiante después de una noche en vela (“recibí tantas llamadas telefónicas”), explica al salir para el concurso, se le rompió un espejo, y le trajo buena suerte.

Sin embargo, puede probar lo contrario. ¿Sentirá igual de feliz dentro de un año Miss Mundo? Sí “I am sure”, dice en inglés.

Entonces le recordamos que las últimas dos Miss Mundo, la inglesa Lesley Langley y la india Reita Faria, han declarado que ojalá nunca hubieran formado parte en el concurso. ¿Te asusta nuestro “no hay dos sin tres”? no.

Pero Madeleine explica, ante la insistencia de los periodistas, que no ha decidido todavía si firmará el contrato con los organizadores.

De firmar el contrato ¿ha pensado en asesorarse legalmente para saber a lo que se compromete? La pregunta se pierde.

Madeleine no habla inglés, su chaperona actúa como intérprete.

Miss Jean Gibbons, directora ejecutiva, interviene rápidamente. “Todavía no hemos hablado de contrato alguno. Prácticamente no nos hemos visto. No ha habido tiempo”.

El contrato en cuestión es ofrecido por los organizadores a todas las Miss Mundo. Es opcional. Durante un año de reinado oficial, si firma este contrato, Madeleine podrá ganar 30.000 libras limpias. Y los organizadores el resto. El veinte por ciento de todas sus ganancias.

La pregunta siguiente era de esperarse. El reporter que estaba a mi lado: ¿Sabes que si firmas el contrato tendrás que ir al Vietnam a entretener a las tropas americanas, con Bob Hope?

“Le sugiero que lea el contrato —contesta miss Gibbons— sin dar tiempo a que traduzcan la pregunta. ­—”no es verdad que ‘tenga’ que hacerlo”.

Madeleine que ni siquiera ha pensado en firmar contrato alguno dice que no tomará decisión alguna sin contar con su familia. Y por lo tanto tampoco ha pensado en las implicancias.

“Miss Mundo”, la peruana Madeleine Hartog Bell, ha expresado su agradecimiento a las delegaciones de la agencia EFE en Londres y Lima por la información facilitado en torno a su triunfo.

Leyenda

Londres, noviembre 17 – “Señorita Mundo” Madeleine Hartog Bell (21) del Perú, luego de su elección en el salón de baile del Lyceum, ayer. (Radiofoto UPI)