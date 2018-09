Los ambientes del nuevo Hello Kitty Grand Café de Estados Unidos te encantarán

El Hello Kitty Grand Café se inaugurará el jueves 14 de setiembre en la ciudad de Irvine, en California, Estados Unidos. El concepto central de este espacio es el célebre personaje animado Hello Kitty -producido por la empresa japonesa Sanrio-, que representa a una niña con cuerpo de gata.

Adentro del recinto, podrás encontrar el 'The Bow Room', espacio compuesto por una sala privada para el té y un bar de cócteles, para estos dos servicios necesitas reservación. Estos ambientes poseen mobiliario y piezas modernas con detalles de Hello Kitty.

El servicio de té incluye frutas frescas de temporada, sándwiches salados para té y dulces. El bar es solo apto para personas desde los 21 años. Aquí, hasta los cubos de hielo tienen la forma de Hello Kitty. Encontrarás cócteles como el 'Aloha Kitty' preparado con vodka, piña, chanteuse amarillo y lima, el 'Matcha Matcha', de whisky japonés, yogur, matcha y yuzu, y el 'You Had Me at Hello' a base de cachaça, aperol, limón, jerez y piña.

El menú está compuesto por cafés, tés, bebidas surtidas, limonadas, y tentenpiés, macarons y tartas con la cara de Hello Kitty y otros personajes de Sanrio. A su vez, la vajilla de porcelana está decorada con el lazo y la cara de la popular gatita.

¿Te animarías a visitarla? En la siguiente galería recorre los pasillos del nuevo Hello Kitty Grand Café.