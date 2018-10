¿Cómo implementar el estilo minimalista en tu dormitorio?

El estilo minimalista se caracteriza por la decoración de interiores y exteriores con el menor número de elementos, piezas y muebles. En este caso, se han colocado en los dormitorios, mobiliario en tonos neutros, lámparas de cables en metal para aportar ligereza, un bastidor de ropa como armario lineal, entre otras opciones.

Sigue las recomendaciones de esta nota y llénate de inspiración revisando la fotogalería para sacarle provecho a tus ambientes con el estilo minimalista.

1.- En un refugio minimal considera clósets, cómodas o estantes lineales con un diseño simple y recto. Al contar mayormente con piezas neutras, es posible contrarrestar el efecto frío que genera esta tendencia con un piso de madera, clara u oscura, e incluso con pequeños detalles en tonos beige, arena o topo, como la ropa de cama.

2.- El minimalismo se caracteriza por contar con los elementos básicos necesarios (cama, clóset) y se aleja de lo recargado. Haz que este refugio no luzca aburrido y dale un look casual al apostar por un colgador flotante hecho con tubos de metal, o pinta el muro en dos tonos que hagan contraste. La parte baja siempre debe ser del color más oscuro, para no achicar visualmente la altura del lugar.

3.- Emplea un bastidor de ropa como un complemento de los armarios lineales. Esta pieza posee una estructura liviana y permite tener las prendas de mayor uso a la mano y a la vista. Las de metal son perfectas para darle un acento industrial a un lugar minimal.

4.- Puedes tomarte la licencia de añadir tonos vivos para romper con la monotonía. Úsalos en accesorios y de preferencia en tonos fríos (turquesa, menta, celeste) para mantener un estado relajante.

5.- Logra que el recinto adquiera un toque de brillo y elegancia con una pieza dorada. Y si tu cama carece de cabecera, opta por un muro principal con textura, como un porcelanato, cerámico o papel tapiz, que imite el ladrillo pintado de blanco.

6.- El blanco es la apuesta ideal para llenar de luz y frescura un ambiente. Inclínate por un cuarto solo de este tono si se trata de un área pequeña, ya que genera amplitud visual.

7.- Imprime calidez con una alfombra sencilla de pelo corto o con una piel. Las figuras ondulantes no predominan en este estilo, lo ideal son las geométricas y puras (triángulos, rombos) en estampados y esculturas.

8.- Otra manera de darle textura a este refugio y acentuar la sobriedad es con un acabado en concreto expuesto o con un estucado de tono gris. Para que la habitación no luzca fría, compleméntala con detalles en colores pastel.

9.- Los elementos con una base delgada de hierro, incluso los muebles hechos con vidrio o acrílico, funcionan en lo minimal, ya que generan limpieza visual.

10.- Prefiere lámparas que tengan los cables a la vista, pues aportan ligereza. Haz que tus espacios adquieran un sutil movimiento al disponer las placas de madera del piso en forma de zigzag.