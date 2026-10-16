André Martínez encabezará la partida de la quinta etapa, seguido por Carlos Castro y Eduardo Castro.
André Martínez encabezará la partida de la quinta etapa, seguido por Carlos Castro y Eduardo Castro.
Por Redacción EC

Caminos del Inca 2026 continuará este sábado con la Etapa 5, que unirá Cusco y Puno en una nueva jornada de exigencia para las tripulaciones. André Martínez, piloto de VOLT, será el primero en tomar la partida, luego de su destacada actuación en la etapa anterior. Los competidores afrontarán otro recorrido clave en la edición 54 del rally, que este año celebra los 60 años de historia de una de las pruebas más emblemáticas del automovilismo peruano.

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