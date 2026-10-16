Caminos del Inca 2026 continuará este sábado con la Etapa 5, que unirá Cusco y Puno en una nueva jornada de exigencia para las tripulaciones. André Martínez, piloto de VOLT, será el primero en tomar la partida, luego de su destacada actuación en la etapa anterior. Los competidores afrontarán otro recorrido clave en la edición 54 del rally, que este año celebra los 60 años de historia de una de las pruebas más emblemáticas del automovilismo peruano.

El orden de partida de los cinco primeros pilotos será el siguiente: André Martínez abrirá la ruta, seguido por Carlos Castro y Eduardo Castro. Luis Alayza partirá en la cuarta posición, mientras que Raúl Orlandini lo hará desde el quinto lugar. La ubicación de salida marcará el inicio de una jornada importante para las tripulaciones, que buscarán mejorar sus tiempos y mantenerse en la pelea por sus respectivas categorías.

Martínez llega a esta nueva etapa después de conseguir la victoria en la Etapa 4, entre Andahuaylas y Cusco, donde volvió a destacar en la lucha por los primeros puestos. Sin embargo, Eduardo Castro continúa al frente de la clasificación general acumulada y buscará defender su posición durante el recorrido hacia Puno. El piloto huancaíno ha sido uno de los principales protagonistas de esta edición y afrontará el nuevo desafío con el objetivo de mantenerse en lo más alto de la tabla.

Con la Etapa 5 Cusco-Puno, Caminos del Inca seguirá avanzando hacia el cierre de su edición 2026. Los pilotos deberán mantener la concentración y cuidar la mecánica en una jornada que puede modificar las posiciones de la clasificación acumulada. Tras varios días de exigencia en las rutas del país, las tripulaciones buscarán completar este nuevo tramo y seguir en carrera en una competencia que, seis décadas después de su creación, mantiene su lugar como una de las grandes citas del deporte motor nacional.