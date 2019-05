Neymar: la cronología de la decadencia del crack en el PSG

Por: Kenyi Peña Andrade



La carrera de Neymar en el PSG ni siquiera se presta para decir que anduvo como una montaña rusa: el nivel del brasileño no fue un sube y baja, estuvo más abajo que arriba. Ya es casi el final de esta temporada -faltan dos fechas en la Ligue 1- pero para el brasileño se terminó tras ser suspendido tres partidos por agredir a un hincha luego de perder la final de la Copa de Francia ante el Rennes, y podemos afirmar que los momentos malos han superado a los buenos que tuvo el ex Barcelona. Si llegó a Francia para ser el rey y quitarle el trono de mejor jugador del mundo a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el tiro le salió por la culata.

No solo estuvo lejos de su mejor versión sino que, además, París le mostró al mundo su personalidad egocéntrica, se la pasó lesionado y no ganó ningún título que el cuadro de la capital se haya adjudicado en otras temporadas. Es más, hasta se podría decir que la ganancia final fue inferior: se quedaron sin la Copa de Francia, torneo que los parisinos están acostumbrados a llevárselo a sus vitrinas en los últimos años. Pero, como todo tiene un inicio y un final, acá te contamos la cronología de cómo 'Ney', en la ciudad del romance, no pudo enamorar al público francés ni reconciliarse con el balón.

1) La presentación, 4 de agosto del 2017

"Quería un reto más grande", fue una de las primeras frases que soltó Neymar al ser presentado oficialmente como jugador del club francés. Posando con la camiseta número 10 y luciendo una pícara sonrisa, tras su polémica salida del Barcelona, el brasileño se presentaba ante su gente en el Parque de los Príncipes. 222 millones de euros tuvo que pagar el jeque Nasser Ghanim Al-Khelaïfi para adquirir una figura de élite. La ilusión, la emoción y la confianza en hacer una buena comenzaba a reinar en París.

Neymar fue presentado a lo grande en el Parque de los Príncipes. (Foto: AFP)

2) Conflicto interno l, 17 de setiembre del 2017

En un encuentro ante el Olympique de Lyon, en la fecha 21 de la Liga 1, saldría a la luz la relación distante que tenían Edinson Cavani y Neymar. Luego de producirse un penal a favor de los parisinos, el uruguayo y el brasileño fueron a agarrar el balón para ejecutarlo. Pero, lejos de discutirlo amablemente, ambos se enfrascaron en una candente discusión.

La discusión entre Neymar y Cavani dio la vuelta al mundo. (Foto: AFP)

Aunque luego ellos lo quisieron minimizar, las cámaras de televisión pudieron captar la tensión vivida en aquella conversación. "Se habla más de lo que realmente fue, aunque es verdad que hubo cierta tensión y fricción con Cavani, pero lo resolvimos rápidamente. Tres días después de lo que pasó nos sentamos y lo hablamos", indicó luego ‘Ney’ para ponerle paños fríos al asunto. Cavani era ídolo y figura desde hace varias temporadas en el conjunto francés, además el encargado de patear los penales. Neymar no respeto los códigos del vestuario y quiso atropellar la autoridad que el uruguayo había construido en todos estos años. El técnico español Unai Emery tampoco pudo controlar el ego del crack.

3) La lesión, 23 de enero del 2019

Llega un momento cumbre: la gran lesión. Neymar se fracturaba el pie derecho el pasado 23 de enero en un duelo contra el Estrasburgo, cotejo por la Copa de Francia. Desde aquel momento hasta que volvió, el delantero de la selección de Brasil se perdió 19 partidos: incluyendo los duelos por cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Manchester United. Es decir, el técnico alemán Thomas Tuchel no lo tuvo a disposición cuando las papas quemaban: en la última recta de la Ligue 1 y en las instancias de mano a mano en la Liga de Campeones.

El paso de Neymar por Francia ha sido turbulento y las lesiones tuvieron mucho que ver. (Foto: AFP)

Hasta aquella desgraciada lesión, el brasileño tenía números dignos de un crack. El atacante había jugado 13 partidos y había marcado la misma cantidad de goles. Sin embargo, en el plano general, podemos notar que ha sido poco su aporte, ya que el equipo de la capital marcó 100 veces en el torneo y la colaboración del brasileño llegó a 15 tantos, poquísimo para un pretendiente a la corona real.

Además, los otras dos figuras descollantes del equipo, Cavani y Kylian Mbappé, fueron más protagonistas. El uruguayo acumuló 17 dianas y el francés, 30. Si los hinchas del fútbol nos ilusionamos con este tridente de ensueño desbaratando defensas, al final nos quedamos con las ganas. Solo existió una dupla goleadora debido a la ausencia de 'Ney' en el campo.

4) El primer acto de indisciplina, 2 de marzo del 2019

Acorde a lo que implica el tiempo de recuperación después de una lesión, y con lo criticado que estaba en aquel momento por el periodismo y la hinchada, Neymar debió tener mayor discreción en su vida privada. No darle motivos para que la gente hable mal de él, como se dice. Sin embargo, hizo todo lo contrario. El brasileño asistió a una fiesta y unas personas lo grabaron. Al atacante se le pudo ver muy contento, sin muletas, bailando junto a su amigo Gabriel Medina, bicampeón mundial de surf.

Dicha acción fue tomada como un acto de indisciplina por la mayoría del mundo del fútbol. Es verdad que no estaba jugando pero, por eso mismo, no había nada que celebrar. Al menos no había que hacerlo públicamente.

5) Coqueteos con otra 'novia', 24 de abril del 2019

Ya aburrido por la constante crítica, en un acto de completa inmadurez, el brasileño decidió publicar un mensaje entre amenaza y sarcasmo en sus redes sociales. “Ya voy. Nuevo proyecto. Gracias, gracias, gracias”, fue la frase que escribió Neymar en su cuenta de Instagram.

Neymar sembró la duda en su cuenta de Instagram. (Foto: captura)

Dicho mensaje vino acompañado de una fotografía, en la cual aparece el jugador sin la camiseta del PSG, gritando y festejando un gol o un logro importante. Minutos después la publicación fue borrada. Pero ya era muy tarde, el crack había dejado en claro que, al margen de tener o no realmente una propuesta, salir del club parisino era una opción muy viable que no le desagradaba para nada.

6) Incomodo hasta con el arbitraje, 26 de abril del 2019

Molesto por tener que convivir una temporada más -la segunda para él- sin poder ganar la Champions con el PSG, el atacante desfogó toda su irá con contundentes declaraciones sobre el arbitraje. ¡Es una vergüenza! Ponen a cuatro tipos que no saben nada de fútbol para ver un tiro en cámara lenta por televisión. ¿Cómo va a cometer mano si está de espaldas? Que se vayan a la ***", disparó el jugador contra el árbitro del PSG-Manchester United (1-3) de la vuelta de octavos de final de la Champions League. Producto de esto fue suspendido tres partidos de Liga de Campeones por "insultos", los cuales cumplirá en la siguiente edición.

Neymar no podrá jugar los primeros tres partidos de la próxima Champions. (Foto: AFP)

7) Sin manejo de la ira, 27 de abril del 2018

Camino a recoger su medalla de subcampeón de la Copa de Francia, Neymar cometió, quizá, el peor exabrupto que puede cometer un futbolista: golpear a un hincha. No solo expuso su lado más violento y soberbio, sino que lo hizo en un momento inadecuado, luego de fracasar al no ganar un trofeo que era obligatorio tras quedar eliminado en la Champions.

Al brasileño se le abrió un expediente y el puñetazo propinado al fanático que lo provocaba en la tribuna le costará tres fechas de suspensión en la Ligue 1, por lo que su temporada ya terminó. “No me gusta en absoluto. No puede hacer eso, simplemente no puede", así criticó la actitud del jugador el técnico Thomas Tuchel. Y hasta su mismísimo amigo, Dani Alves, desaprobó lo hecho: "Una reacción de ese tipo, aunque seamos amigos, no podemos estar a favor".

8) Conflicto interno II, 27 de abril del 2019

No contento con chocar con un peso pesado del equipo como Cavani, esta vez el ex Santos se la agarró con los más jóvenes del plantel tras caer en la Copa de Francia.

"Necesitamos ser más hombres dentro del vestuario, debemos estar más unidos y todos deberían correr. Lo que veo es muchos jóvenes que están perdidos y tienen más boca que oídos, ellos deben escuchar más de lo que hablan. A veces pasa que el técnico o un jugador experimentado les dice algo y no les interesa. Ellos deberían tener más respeto, cuando fui promovido al primer equipo siempre le hacía caso a los mayores”, pegó una vez más Neymar.

Para completar su lista de desatinos en París, su compañero Julian Draxler le criticó su excesivo individualismo en la cancha. La respuesta de 'Ney' fue absolutamente despectiva: "¿Quién eres tú para hablarme así? Lo único que sabes es dar pases para atrás". Según el diario "Le Parisien", luego del intercambio de palabras estuvieron a punto de irse a las manos.



Con la puerta de salida abierta, el Real Madrid, según la prensa española, estaría pujando por contratarlo para la siguiente temporada. Las acciones de Neymar han caído tras una estancia en París con mucha luz pero poco brillo. Los 222 millones de euros que el PSG pagó al Barcelona en el 2017 parecen excesivos para un divo egocéntrico que no ha mostrado las virtudes necesarias para pedir el trono del fútbol mundial.