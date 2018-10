Congreso aprobó modificar la Ley de Fortalecimiento de la FPF en primera votación

Con 59 votos a favor, 3 en contra y 41 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, la norma que propone cambiar la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Con este panorama y, si en la segunda votación se ratifica esta decisión, la FPF podría ser suspendida y hasta desafiliada por la FIFA, como advirtió el organismo rector del fútbol mundial.

"La Comisión decidió apoyar la implementación de la hoja de ruta elaborada por la FPF. Además, decidió resaltar que, en caso la ley sea derogada de modo tal que contravenga los requisitos de FIFA y CONMEBOL, dicha situación sería derivada a los órganos competentes de la FIFA para su posible consideración y decisión en conformidad con los estatutos de la FIFA, la cual incluye una eventual suspensión de la FPF", anunció previamente la FIFA.

Entre las consecuencias ante una posible suspensión de la Federación Peruana de Fútbol, la selección peruana no afrontará compromisos internacionales con otras selecciones FIFA y los clubes del campeonato local no participarán en las competiciones continentales. Asimismo, Perú no albergaría la final de la Copa Sudamericana, el Mundial Sub 17 y el Sudamericano de la categoría, programados para el próximo año.

Ya hace algunas semanas, la secretaria adjunta de la Conmebol, Monserrat Jiménez, en la Comisión de Educación del Parlamento aseguró que “si se modifica algunos artículos, una consecuencia sería la suspensión, por lo que Perú no podría tener ninguna representación en el fútbol internacional”.