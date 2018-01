Ruidíaz criticó la práctica profesional del fútbol peruano

Raúl Ruidíaz logró consagrarse en el balompié nacional pese a que presente varios inconvenientes que todavía lo perturban. Es cierto que actualmente radica en México, pero sigue muy preocupado por la forma en cómo se juega el fútbol en el Perú.



"En esas canchas no se puede jugar al fútbol. Ahora mismo el fútbol en Perú no es competitivo porque ha quedado atrás en cuanto a inversión respecto al resto de Sudamérica. Tiene que cambiar mucho", dijo Raúl Ruidíaz en una entrevista con el portal español "As".



"Necesitamos un buen centro de entrenamiento para la selección y para la cantera. Hay que invertir en la cantera, que los jóvenes vengan preparados. Los chicos tienen talento, pero ese talento se tiene que formar y tenemos que tener la misma idea", añadió.



Por otro lado, Raúl Ruidíaz explicó que estuvo muy cerca de abandonar el deporte que tanto ama por culpa de un entrenador que lo separó de la 'U'. sin darle explicaciones.



"En 2007 yo estaba en la cantera de Universitario, el club del cual soy hincha. En aquel momento llegó un entrenador nuevo a la división en la que yo estaba y me echó. No me quería allí. Entonces quise dejarlo, así que me puse a estudiar", enfatizó.