Comenzó la temporada regular de la NBA 2018/19 con dos encuentros que involucraron a cuatro equipos que apuestan en serio para llevarse todo: Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder, Boston Celtics y Philadelphia 76ers. Asimismo, existen otros llamados a ser las revelaciones, la incógnita de LeBron James y más.

Regulacion

La temporada regular de la NBA consta de 82 partidos, el calendario se ha adelantado (usualmente comenzaba a finales de octubre, incluso en Halloween) para evitar tantos partidos consecutivos, los llamados back to back to back. Ello hacía que algunos entrenadores guarden a sus mejores jugadores, protegiendo los intereses del equipo.

Pese a las críticas, el comisionado Adam Silver ha mantenido el esquema de dos conferencias, Este y Oeste, de 15 equipos cada uno. Asimismo, están subdivididos en seis divisiones: Atlántico, Central, Sudeste, Suroeste, Noroeste y Pacífico.

Kevin Durant fue el hombre clave en las pasadas finales de la NBA. | Foto: NBA

El sistema de clasificación es simple: avanzan los 8 primeros de cada conferencia a los playoffs. Ahí, se enfrenta el 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Las series son al mejor de siete partidos. Al final se enfrentan los mejores de cada conferencia para determinar al ganador del trofeo Larry O'Brien.

Candidato máximo: Golden State Warriors

La pasada temporada fue ganada por los Golden State Warriors, quienes vencieron en la final a los Cleveland Cavaliers de LeBron James. 'The King' no pudo conseguir el máximo objetivo luego de cargar con su equipo con números de leyenda. Por su parte, los de Oakland consiguieron el tercer título de su historia.

Guiados por los geniales Stephen Curry, Kevin Durant y Klay Thompson, los dirigidos por Steve Kerr lograron vencer a James y compañía. En las finales, los Warriors están 2-1 frente al ex MVP.

Los Golden State Warriors recibieron sus anillos de campeones de la temporada pasada | Foto: USA TODAY Sports

Para la presente temporada, los Warriors adquirieron a DeMarcus Cousins, un pivot all star. Serán el primer equipo en tener cinco jugadores del juego de las estrellas integrando un solo team en toda la historia. Al ya engranado equipo le han agregado un jugador que promedio más de 20 puntos por temporada.

El equipo de Curry y compañía cuenta con muchas variantes: tienen muy buenos tiradores como Durant, el mismo Curry y Thompson; cuentan con altura y buen juego de posteo, ahora que han añadido a Cousins. En jugadas de diseño, Steve Kerr se ha caracterizado por saber utilizar lo que tiene: no es un estratega a los Gregg Popovich, pero optimiza el rendimiento de sus estrellas.

Por último: jerarquía individual. Los Golden State Warriors han sabido desarrollar estrellas y no solo buenos jugadores. Todos los integrantes de este Big Five podría liderar una franquicia a los playoffs.

Incógnitas: Los Ángeles Lakers

La temporada pasada, Los Ángeles Lakers no clasificaron para los playoffs, completando otro curso de terror. Desde el retiro de Kobe Bryant, no han logrado encontrar el engranaje correcto para ser competitivos de nuevo. Sin embargo, ahora contarán con LeBron James.

El 23 optó por Los Ángeles para la presente campaña. 'The King' sorprendió a todos cuando seleccionó ser un Laker antes de ir a otros destinos más prometedores, como Philadelphia, aunque con menos mercado.

LeBron James es la gran atracción en los Lakers. (Foto: AFP)

LeBron James tiene en su haber ocho viajes seguidos rumbo a las finales de la NBA, tanto con Miami Heat como con Cleveland Cavaliers. Ello potencia las chances del equipo de Luke Walton.

Asimismo, se sumaron grandes jugadores como Rajon Rondo, Javale McGee y Lance Stephenson. Ellos unirán fuerzas con jugadores de clase mundial como Brandon Ingram, Lonzo Ball y Kyle Kuzma.

Posibles candidatos: Boston Celtics, Houston Rockets

Existen otros equipos que buscarán el ansiado anillo y para eso se han reforzado o han entrenado de la mejor manera. Uno de los que tuvo que añadir un elemento para volver a la carga han sido los Houston Rockets.

Eliminados en las finales de conferencia frente a los Golden State Warriors, James Harden y compañía tendrán un nuevo aliado: el veterano anotador Carmelo Antonhy. Pese a las críticas, este jugador siempre ha servido como un anotador puro, se espera que establezca una gran relación con el armador Chris Paul.

Carmelo Anthony jugará en Houston Rockets junto a Chris Paul y James Harden. (Foto: AFP)

Otro equipo que pinta fuerte son los Boston Celtics de Brad Stevens. El orgullo verde fue eliminado en las finales de conferencia frente a LeBron y sus Cavaliers. Para ello, Kyle Irving ya está recuperado totalmente y contarán con la vuelta de Gordon Hayward.

Ellos se sumarán a un equipo muy joven que tiene mucho potencial en Jayson Tatum o Jaylen Brown; sumados a la experiencia de Al Horford como pivot titular. Cabe recordar que tras la partida de LeBron James, los Celtics son los máximos candidatos a quedarse con esta conferencia.

Sorpresas: Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunder, Utah Jazz, Toronto Raptors y Milwaukee Bucks

Un poco más relegados se encuentran cuatro franquicias que buscarán ser las sorpresas. Pese a no estar en el radar principal a quedarse con el trofeo Larry O'Brien, cuentan con suficiente talento para dar un paso adelante y pelear cara a cara con los mejores.

'Trust the process' fue el lema de los Philadelphia 76ers en la pasada temporada. El equipo del Rookie of the Year, Ben Simmons, fue eliminado en semifinales de conferencia frente a Boston Celtics. Tras un verano en el que intentaron capturar a LeBron James, los dirigidos por Brett Brown van por todo de la mano de sus jóvenes Markelle Fultz y Joel Embiid. Se espera que puedan llegar a las finales del Este.

Markelle Fultz fue elegido por los Philadelphia 76ers como el número 1 del Draft del año 2017 (Foto: AFP) Foto: AFP

Otro equipo que se cansó de perder en la conferencia del Este ante los equipos de LeBron James fueron los Toronto Raptors. Los de Canadá sucumbieron en las semifinales de conferencia antes los Cavaliers del 23; sin embargo, ante su partida, pueden quedarse con la corona de la conferencia. Para ello, han contratado al ex MVP de los Spurs, el polifuncional Kawhi Leonard. Este traspaso les aumenta 20 puntos en la plantilla, buena defensa y buenas decisiones en los momentos claves, se le considera como un 'clutch player'.

Los Utah Jazz cimientan sus chances en el joven Donovan Mitchell. El armador supo conducirlos a una post temporada luego de mucho tiempo e ilusiona a la ciudad de Utah con pelear por los mejores lugares de la conferencia oeste.

Los Oklahoma City Thunder comandados por Rusell Westbrook. El ex equipo de Kevin Durante buscará revancha con una adquisición que ha sido poco valorada: Dennis Schröder, un armador que puede jugar de alero, con mucha ofensiva y balance en la defensa. Ello sumado a la transferencia de Carmelo Antonhy, le permitirá desarrollar su mejor juego a Paul George, ex superestrella de Indiana. Su punto débil es la altura, pero pueden combatir ello con la rapidez de sus elementos.

Por último, Milwaukee Bucks liderados por 'the greek freak' Giannis Antetokounmpo. El griego de tan solo 23 años mide 2.11 cm. y tiene una capacidad atlética que impresiona a todos. De la mano de su estratega Mike Budenholzer y con la inyección de sangre joven como Donte DiVincenzo, podrían dar el golpe en la conferencia Este.