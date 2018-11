Si bien no se trata de un escenario llano que destaque por batir récords del mundo, la Maratón de Nueva York es la que todos los runners, sean novatos o expertos, quieren correr.



Y es que su peculiar trayecto, compuesto de puentes y barrios pintorescos, se suma una nutrida agenda de actividades con destacados atletas y especialistas de la escena internacional.

Incluida en el circuito de las Abbott World Marathon Majors, aglutina junto a Berlín, Tokio, Boston, Chicago y Londres a las seis maratones más selectas del mundo.

La calidez de su gente

Además, su afición es considerada como la más animada de todas, ya que no para de alentar durante los 42.,195 kms. que se inician en Staten Island y que continúan por Brooklyn, Queens, Bronx hasta concluir en Central Park (Manhattan).

"Correr en Nueva York es sumamente especial porque la ciudad es única y siempre tiene algo para ofrecer; es un escenario casi imposible para batir un récord mundial, con un clima muy complicado y aún así es la más concurrida porque la gente te transmite una energía única durante todo el recorrido”, comenta Gonzalo Rodríguez Larraín, fundador de Perú Runners.

El punto de llegada será el emblemático Central Park.



Shutterstock

¿Cuál será la presencia peruana en esta 'major'?

Como es costumbre desde 1995, año en que gestionaron la primera participación grupal de peruanos, la mayor comitiva local estará conformada por Perú Runners. “En esta ocasión viajaremos 155 corredores, con la firme intención de disfrutar de cada kilómetro y vivir la fiesta más animada del running mundial”, nos comenta Rodríguez Larraín, quien sumará este año 17 participaciones como maratonista en NY.

Otro de los corredores locales que estará presente en la partida de Staten Island será Oliver Landeo. “Nueva York es especial porque forma parte de las World Marathon Majors y es, además, todo un ejemplo de organización deportiva a la que asisten los mejores corredores. Esta será mi tercera participación en NY y espero mejorar mi marca personal en esta ruta, que es de 2 horas y 41 minutos”, detalla el coach de OLC The Athlete Team.

El día de la carrera

La maratón está organizada bajo un sistema de oleadas (waves), en la que los corredores en sillas de ruedas empezarán a competir a las 8:30 a.m., mientras que a las 8:52 a.m. lo harán los atletas con capacidades especiales.



Los demás participantes partirán de acuerdo ade acuerdo con sus tiempos registrados:

1. A las 9:20 a.m. será el turno de las atletas de élite femenino.

2. La wave 1 partirá a las 9:50 a.m. con sus pares masculinos.

3. La wave 2 saldrá a las 10:15 a.m.

4. La wave 3, a las 10:40 a.m. y la wave 4, a las 11:00 a.m.

Sobre la entrega de kits

​La entrega de los materiales de la carrera se realizará en el Jacob K. Javits Convention Center (Halls 3B y 3E), ubicado en el 11th Avenue y West 35th Street, al cual se puede llegar en metro, bus y ferry.



La expo contará con 130 stands con los últimos implementos deportivos y accesorios para running del mercado. Atenderá el jueves 1 y viernes 2, de 10 a.m. a 8 p.m. y el sábado 3, de 9 a.m. a 5 p.m.

Más datos de esta carrera

►Con una marca de de 02:05:06 en 2011, el keniata Geoffrey Mutai es quien ostenta el mejor tiempo en la historia de esta carrera.



►Shalane Flanagan, con un tiempo de 02:26:53 en 2017, se convirtió en la primera estadounidense en ganar la maratón en la rama femenina desde 1977.

