Micaela Rivera consiguió este domingo un destacado resultado en la Maratón de Nueva York al finalizar en el puesto 14 de la clasificación mundial. La fondista peruana completó los 42 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 29 minutos y 52 segundos, en una jornada marcada por las altas exigencias del recorrido.

La competencia neoyorquina puso a prueba a las participantes con sus constantes subidas, puentes y cambios de ritmo. A ello se sumó el fuerte sol que acompañó buena parte de la carrera, condiciones que exigieron al máximo a las atletas que buscaban completar una de las maratones más reconocidas del mundo.

Rivera se mantuvo en competencia junto a corredoras de primer nivel internacional, entre ellas Hellen Obiri y Sheila Chepkirui. Su actuación le permitió terminar dentro del top 14 mundial y ratificar su capacidad para competir al más alto nivel del fondismo.

¡Orgullo peruano! Micaela Rivera termina en el top 14 del mundo en la Maratón de Nueva York

El registro de 2h29m52s representa también el resultado de un proceso marcado por la disciplina y la preparación. La peruana afrontó cada kilómetro de la prueba con el objetivo de sostener el ritmo y superar las dificultades de un trazado conocido por su exigencia física.

La Maratón de Nueva York forma parte del grupo de seis grandes maratones del mundo y reúne cada año a destacados especialistas de esta distancia. Para Rivera, el puesto 14 y su tiempo de 2h29m52s significan una importante actuación internacional y un resultado que vuelve a colocar al fondismo peruano en los ojos del mundo.

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