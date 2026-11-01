¡Orgullo peruano! Micaela Rivera termina en el top 14 del mundo en la Maratón de Nueva York
¡Orgullo peruano! Micaela Rivera termina en el top 14 del mundo en la Maratón de Nueva York
Por Redacción EC

Micaela Rivera consiguió este domingo un destacado resultado en la Maratón de Nueva York al finalizar en el puesto 14 de la clasificación mundial. La fondista peruana completó los 42 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 29 minutos y 52 segundos, en una jornada marcada por las altas exigencias del recorrido.

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