Copa América: "Debemos volver a ser la selección atrevida", por Miguel Miranda

Miguel Miranda

Ex arquero que nunca perdió ante Chile



He seguido los partidos de la selección en esta Copa América y he visto que ha crecido paulatinamente. Ha venido mejorando y si bien tuvo suerte ante Uruguay, que pudo ser goleada pero terminó ganando, estas son cosas del fútbol.

Destaco la mentalidad que tienen los chicos. Después del partido ante Brasil se tuvieron que haber reestructurado muchas cosas y se han hecho bien. Se han fortalecido mentalmente y eso se reflejó en la ejecución de los penales ante Uruguay.

Después de ver ese partido (ante Brasil) seguro aparecen dudas, pero ver la fortaleza mental que tienen los jugadores nos deja tranquilos.

Perú mostró un nivel importante previo al Mundial, y ese es el nivel del fútbol peruano, pero con el tiempo se dio la baja de rendimiento de algunos jugadores. Hay que darle equilibrio y es tarea del entrenador.

Creo que ante Chile, Perú va a jugar bien, va a volver a ser el Perú de antes. Va a jugar sin complejos, sin timidez, y va a volver a ser el equipo atrevido. Ya estar entre los cuatro mejores es distinto y ha llegado el momento de buscar algo mejor.

¿Rivalidad? Por supuesto que existe. Hasta en un fulbito ante un chileno existe esa motivación. Está en nuestra historia, en nuestro corazón, no se puede esconder. Por eso termina siendo un clásico diferente que se juega a mil pulsaciones.

Debemos volver a ser la selección atrevida, agresiva. Hay que tener cuidado de Chile, claro, porque es una selección compacta, pero no tiene el ritmo de antes. Quizás la intensidad que propone no le alcance todo el partido, pese a que ahora se maneja la parte física de otra manera, y le puede afectar llegar a un alargue, por ejemplo. Son jugadores de categoría, no se les puede dar ventaja.

De Pedro Gallese sabemos que es un arquero muy firme. Tuvo una falla ante Brasil, solo una, porque los demás goles fueron méritos de Brasil, luego se mantuvo bien. Tiene temple y no debemos tener dudas de él.

Ante Chile es un partido para no cometer ningún tipo de errores. Zambrano sabe que si lo expulsan, se va, salvo que sea en una jugada límite. Si actúa así, se va a ir. Esta es su oportunidad de demostrar su nivel como profesional. Lo está haciendo.