Desde hace más de cuatro años, la principal liga en la que Jefferson Farfán quiere campeonar es aquella donde solo compite contra sí mismo. La ‘Foquita’, luego de afrontar una serie de durísimas lesiones, vive sus días retando al paso del tiempo. Para Ricardo Gareca, técnico de la selección, una de las mejores noticias que ha recibido en estos meses es ver que uno de sus delanteros, a pesar de sus 34 años, ha prolongado de manera indefinida su fecha de vencimiento.

Farfán, como para afianzar ese instinto de vigencia, anotó ayer –ante nada menos que Iker Casillas– un gol en la derrota 4-1 de su equipo Lokomotiv ante el Porto por la Champions League. Con remate de cabeza, el atacante peruano se hacía presente en el marcador después de seis años en este torneo. A pocos días de unirse a los trabajos de la Blanquirroja, la ‘Foquita’ ha demostrado que el gol, en su caso, siempre regresa.

Claro que es una noticia feliz para Gareca, en un contexto adverso para la zona de ataque de la selección. Paolo Guerrero sigue peleando con sus abogados en Suiza para volver a jugar, Raúl Ruidíaz no logra consolidarse como cuota goleadora en Perú y otros delanteros jóvenes, como Beto da Silva, no consiguen acumular continuidad en sus clubes. En cambio, Jefferson Farfán reafirma que se encuentra bien físicamente y que no ha perdido las buenas costumbres en arco rival. Si la Copa América comenzara mañana, el titular como ‘9’ en Perú será Farfán. Hace un año, antes del repechaje ante Nueva Zelanda, Jefferson era solo una posibilidad; hoy, en cambio, ha recuperado su etiqueta de indiscutible.



—Las variantes—



Si bien lo de Farfán tranquiliza en el corto plazo a Gareca, hay zonas del campo donde el comando técnico de la Blanquirroja quiere encontrar otro tipo de respuestas. Una de ellas es la zona media, específicamente el lugar habitual de Christian Cueva. El ‘Tigre’ busca otro mediapunta de confianza. Esta frase casi se podría colocar como un aviso publicitario.

Dos jugadores que sumarán minutos en ese lugar, ante Ecuador y Costa Rica, serán Christofer Gonzales y Horacio Calcaterra. En Videna quieren que haya una competencia como la formada por Renato Tapia y Pedro Aquino.

En el caso de Christian Benavente, la consigna es darle una oportunidad como extremo izquierdo. Gareca allí busca soluciones hacia el futuro. Para el presente, al menos, ya tiene un alivio arriba. Para el hambre de gol, Farfán es un alimento que no se acaba.