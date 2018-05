El francés Gael Monfils acabó cerca de la medianoche su partido inicial en el Mutua Madrid Open contra el georgiano Nikoloz Basilashvili (6-2, 3-6 y 6-3), y será hoy (9:00 a.m. EN DIRECTO EN VIVO por ESPN) el primer rival del español Rafael Nadal, y aunque sabe lo que es ganar al número uno del mundo, desconfía de su físico después de sufrir una pequeña torcedura en su tendón de Aquiles.

"Creo que me lo torcí un poco, pero ya veremos", señaló el francés que prevé que si el partido es largo no tendrá muchas opciones contra el español, que viene en forma después de ganar en Montecarlo y en el Conde de Godó.

"Es uno de los buenos. Siempre es duro jugar contra Rafa en tierra. Especialmente este año, no ha perdido un set en esta superficie por lo que el miércoles será un desafío. No estoy en mi mejor forma, y es una pena. Me hubiera gustado un gran partido", aseguró.

"Cuando saltas a la pista, siempre crees que puedes ganar, esa es la belleza del deporte. Incluso si es un encuentro duro. Desde luego intentaré ser agresivo contra Rafa Nadal, pero no es fácil serlo contra él", prosiguió.

"Mi objetivo es estar por encima de él pero eso nunca sucede", dijo el francés, que nunca ha podido ganar al español sobre tierra, y que sumó sus dos únicas victorias contra el de Manacor en Doha, en pista dura, en 2009 y 2012.

"Será una batalla desde la línea de fondo y podré hacerme con unos juegos, pero si el partido se hace largo, él ganará muy fácil", aventuró Monfils al recordar que Nadal ha ganado los últimos 46 sets que ha disputado sobre tierra. "Es una leyenda, y el miércoles intentaré superarle y romper su récord. Esa es una buena motivación"