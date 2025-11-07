Amazon anunció el lanzamiento de su nueva aplicación Amazon Bazaar en Perú, con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra centrada en precios bajos y accesibles. Según informó la compañía, la app reúne cientos de miles de productos en las categorías de moda, hogar y estilo de vida, la mayoría con precios inferiores a S/35 y algunos desde S/7.

El lanzamiento forma parte de la expansión global de la experiencia Amazon Haul, ya disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Japón y Australia, así como en México, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos bajo el nombre de Bazaar. Con su llegada al país, la aplicación suma 14 destinos, entre ellos Hong Kong, Filipinas, Taiwán, Ecuador, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, Nigeria, Kuwait, Qatar, Baréin y Omán.

Los usuarios peruanos podrán acceder a la aplicación en iOS y Android y utilizar sus credenciales habituales de Amazon. Los pedidos que superen los S/79 tendrán envío gratuito, mientras que los de menor monto pagarán una tarifa estándar. Además, las entregas se completarán en un plazo máximo de dos semanas.

La aplicación Amazon Bazaar está disponible en 14 destinos, incluyendo Perú, con productos de moda, hogar y estilo de vida a precios accesibles. (Foto: Ina Fassbender / AFP)

Entre los incentivos para nuevos usuarios destaca un descuento de 50% en el primer pedido, mientras que todos los compradores podrán acceder a sorteos, promociones y otras funciones interactivas diseñadas para mejorar la experiencia de compra.

La compañía detalló que Amazon Bazaar mantendrá los estándares de confianza de la marca: reseñas, calificaciones y estrictos controles de cumplimiento en todos los productos. Las devoluciones serán gratuitas si se solicitan dentro de los 15 días posteriores a la recepción.

Amazon Bazaar está disponible en seis idiomas —inglés, español, francés, portugués, alemán y chino tradicional— y admite pagos en moneda local con tarjetas Visa, Mastercard y American Express.