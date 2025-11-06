Más acción y participación: las conclusiones en la clausura de CADE Ejecutivos 2025

El país necesita de acción firme y decidida, además de un involucramiento activo de las personas para el futuro de la nación. Esta fue una de las reflexiones que dejó la clausura de CADE Ejecutivos 2025.

María Isabel León, presidenta de la edición 63, indicó que el Perú ya no necesita de más diagnósticos, sino de acciones basadas en la defensa de la libertad, la democracia y el derecho de los ciudadanos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“No dejemos que los corruptos, los congelados y los incendiados tomen el poder y nos quiten el derecho de ser libres, prósperos y desarrollados”, expresó.

Por su parte, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, señaló que en la Convención Anual de Ejecutivos se resaltó en que no hay desarrollo sin crecimiento económico y este, a su vez, necesita de institucionalidad política. Es así que, para Galdos, la economía y la política no son mundos separados. Por ello, una política débil destruye la confianza y paraliza las inversiones, agregó.

Clausura de CADE Ejecutivos 2025. (Foto: IPAE Acción Empresarial)

Además, indicó que no existe la neutralidad frente a la crisis. “La neutralidad en tiempos como estos puede convertirse en complicidad por omisión”, sostuvo. Y es que, para que el país se enfoque en el crecimiento se necesita reconstruir la autoridad del Estado, fortalecer la justicia, recuperar la seguridad y garantizar reglas claras que devuelvan la predictibilidad al país .

“Los empresarios, los colaboradores en sus empresas, los jóvenes y todos los ciudadanos tenemos una tarea y un rol que cumplir: no se trata solo de producir, sino de involucrarnos activamente en el futuro del país”, expresó.

Justamente, apuntó que la falta de liderazgo, de gestión pública y de eficiencia restan oportunidades al país . A modo de ejemplo, señaló que existen brechas en el sistema de salud, informalidad en el mercado laboral y un sistema educativo que requiere volver a enfocarse en calidad, exigencia y mérito.

“El desafío está en dejar de normalizar lo inaceptable y atrevernos a construir un Estado al servicio de los ciudadanos que nos dé seguridad y que genere bienestar real”, precisó.

En la clausura de CADE Ejecutivos 2025, León enfatizó en que debe haber un Estado con menos regulación y más facilidad para las inversiones. Así también, instó a que respete la propiedad privada, la libre empresa y la libertad de expresión como pilares de una sociedad democrática .

“Hoy más que nunca debemos actuar para defender la democracia frente al populismo, para proteger la libertad frente al autoritarismo y actuar para construir un Perú donde el esfuerzo sea premiado, donde el talento florezca y donde el liderazgo se ejerza con coraje”, dijo León.