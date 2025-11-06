Christian Silva
Más acción y participación: las conclusiones en la clausura de CADE Ejecutivos 2025
El país necesita de acción firme y decidida, además de un involucramiento activo de las personas para el futuro de la nación. Esta fue una de las reflexiones que dejó la clausura de .

María Isabel León, presidenta de la edición 63, indicó que el Perú ya no necesita de más diagnósticos, sino de acciones basadas en la defensa de la libertad, la democracia y el derecho de los ciudadanos.

Maro Villalobos
No dejemos que los corruptos, los congelados y los incendiados tomen el poder y nos quiten el derecho de ser libres, prósperos y desarrollados”, expresó.

Por su parte, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, señaló que en la Convención Anual de Ejecutivos se resaltó en que no hay desarrollo sin crecimiento económico y este, a su vez, necesita de institucionalidad política. Es así que, para Galdos, la economía y la política no son mundos separados. Por ello, una política débil destruye la confianza y paraliza las inversiones, agregó.

Clausura de CADE Ejecutivos 2025. (Foto: IPAE Acción Empresarial)
Clausura de CADE Ejecutivos 2025. (Foto: IPAE Acción Empresarial)

Además, indicó que no existe la neutralidad frente a la crisis. “La neutralidad en tiempos como estos puede convertirse en complicidad por omisión”, sostuvo. Y es que, para que el país se enfoque en el crecimiento se necesita reconstruir la autoridad del Estado, fortalecer la justicia, recuperar la seguridad y garantizar reglas claras que devuelvan la predictibilidad al país.

Los empresarios, los colaboradores en sus empresas, los jóvenes y todos los ciudadanos tenemos una tarea y un rol que cumplir: no se trata solo de producir, sino de involucrarnos activamente en el futuro del país”, expresó.

Justamente, apuntó que la falta de liderazgo, de gestión pública y de eficiencia restan oportunidades al país. A modo de ejemplo, señaló que existen brechas en el sistema de salud, informalidad en el mercado laboral y un sistema educativo que requiere volver a enfocarse en calidad, exigencia y mérito.

El desafío está en dejar de normalizar lo inaceptable y atrevernos a construir un Estado al servicio de los ciudadanos que nos dé seguridad y que genere bienestar real”, precisó.

En la clausura de CADE Ejecutivos 2025, León enfatizó en que debe haber un Estado con menos regulación y más facilidad para las inversiones. Así también, instó a que respete la propiedad privada, la libre empresa y la libertad de expresión como pilares de una sociedad democrática.

Hoy más que nunca debemos actuar para defender la democracia frente al populismo, para proteger la libertad frente al autoritarismo y actuar para construir un Perú donde el esfuerzo sea premiado, donde el talento florezca y donde el liderazgo se ejerza con coraje”, dijo León.

