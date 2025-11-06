¿Recolocación laboral a los 40? Los consejos sobre empleabilidad y marca personal de Inés Temple

En el marco del CADE Ejecutivos 2025, El Comercio conversó con Inés Temple, presidenta de LHH DBM Perú y LHH Chile, sobre el panorama actual de la recolocación de ejecutivos, los cambios en el mercado laboral y la relevancia de construir una marca personal auténtica. Temple destacó que la confianza en el futuro y la adaptabilidad son claves para el crecimiento profesional, incluso en contextos desafiantes.

¿Cómo avanza la recolocación de ejecutivos este año y qué expectativas tienen hacia el 2026?

Estamos muy contentos. En el 2025, más del 90% de los ejecutivos, profesionales y empleados que acompañamos se han recolocado en posiciones iguales o mejores a las que tenían. Más del 75% logró mantener o mejorar su remuneración, y el 65% se animó a cambiar de sector. Esto refleja confianza en sus habilidades, en su nivel de empleabilidad y una buena expectativa de seguir creciendo en un ambiente diferente. Además, cada vez más personas apuestan por iniciar negocios propios, lo que muestra optimismo y disposición a salir de la zona de confort.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

¿A qué atribuyen este cambio de actitud, incluso frente a factores como la inseguridad?

Trabajamos con personas que provienen de las mejores empresas del país, aquellas que valoran a su gente y cuidan su salida con respeto y máxima consideración. Son perfiles particulares con muy buenas posibilidades de recolocación. El hecho de que decidan cambiar de rumbo muestra que sienten control sobre su carrera y confían en su capacidad profesional. Emprender, además, requiere asumir riesgos, manejar el estrés y tener estabilidad emocional. Vemos que los tiempos para que los negocios empiecen a rendir frutos han mejorado considerablemente en los últimos años.

¿Qué perfil suele animarse a cambiar de sector?

Generalmente, quienes se animan a saltar, son los que tienen entre 40 y 50 años. Es interesante porque muchos creen que a los 40 años la carrera se complica. Incluso hay personas mayores de 60 que se recolocan en posiciones dependientes. Lo que observamos es una buena tolerancia al riesgo, seguridad en sí mismos y confianza en el futuro.

TAMBIÉN LEE | Heineken Perú: innovaciones para el público joven y su apuesta por las cervezas sin alcohol

¿Cuáles son los sectores más dinámicos en este proceso de recolocación?

Este último año, los sectores de banca y finanzas, así como tecnología y telecomunicaciones, han liderado. El sector financiero se ha diversificado con fintechs y modelos innovadores, es un mundo que ha evolucionado bastante.

Está relacionado con estos cambios que se están dando dentro de las estructuras, incorporando la digitalización, tecnología.

Sí, totalmente, y una de las cosas que vemos mucho con los ejecutivos con quienes estamos trabajando es que cada vez están más sumergidos en mejorar lo suyo desde la inteligencia artificial y eso hace que tengan un mundo de posibilidades mucho más amplio.

Inés Temple, presidenta de LHH DBM Perú y LHH Chile | Foto: Joel Alonzo (GEC)

Ese es un perfil que se está desarrollando mucho más. ¿Dentro de las habilidades de las personas que recolocan se está pidiendo el desarrollo de estas capacidades?

Claro. Cada vez más ejecutivos buscan mejorar sus habilidades en inteligencia artificial. Es como si tuvieras un motor a propulsión para cuando sales a correr por las mañanas: avanzas mucho más con el mismo esfuerzo.

Además de las competencias técnicas, ¿qué lugar ocupan las habilidades blandas y la marca personal hoy en día?

Las habilidades blandas siguen siendo fundamentales. Y sobre la marca personal, mucha gente la entiende mal: no se trata de crear una imagen, sino de reflejar lo que uno realmente es. La marca personal es la consecuencia de nuestra integridad, ética y coherencia. No se construye para impresionar, sino para aportar valor a los demás. Se construye agregando valor a otros. No es para que nos admiren, es para ver cómo contribuyo para que otros mejoren, aprendan.

¿Qué recomienda a quienes quieren fortalecer su marca personal en redes sociales?

Ser auténticos y claros. Las redes no son espacios para terapia o conflictos personales, sino para compartir conocimiento y ayudar a otros. En ese contribuir con las personas es que nuestro valor aumenta. Dar a tus seguidores lo que los haga mejores, va a elevar el valor de tu marca personal.

¿Qué temas no deberían faltar en el contenido de un líder o ejecutivo?

Depende de la especialidad, uno tiene que posicionarse en un tipo de mensaje, no exclusivo, pero tener una línea clara y que la gente sepa qué esperar cuando hace ‘click’ en tu host. En mi caso, hablo de ética, liderazgo, valores, empleabilidad, reputación y marca personal. Es importante no pretender ser todo para todos, y sobre todo ser cálido y auténtico, pero no excesivamente emotivo.