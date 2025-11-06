El debate electoral y las propuestas de los precandidatos presidenciales para el país, en el marco de las elecciones generales de 2026, será el foco de la jornada del tercer día de CADE Ejecutivos 2025, a desarrollarse este jueves 6 de noviembre.

La jornada en la edición 63 de CADE Ejecutivos iniciará a las 9:00 a.m. con un análisis electoral, espacio de diálogo con la participación de Rolando Arellano, presidente de Arellano Consultoría para Crecer; Sebastião Mendonça, socio fundador y presidente del Centro Wiñaq; y Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional. La conducción estará a cargo de Pablo Bustamante, director de Lampadia.

A las 9:35 a.m. se realizará el primer bloque electoral con la presencia de Rafael López Aliaga, precandidato por Renovación Popular. Los panelistas que acompañarán este espacio serán Carlos Gálvez, director de Sociedad Minera El Brocal, y Aldo Mariátegui, abogado y periodista.

A las 10:20 a.m. estará Alfonso López Chau, precandidato por Ahora Nación, en el bloque electoral donde participarán Pablo Bustamante, director de Lampadia, y Liliana Rojas-Suárez, directora de la Iniciativa Latinoamericana y “Senior Fellow” del Center for Global Development.

En esta última jornada de CADE Ejecutivos 2025, a las 12:25 p.m. se entregarán los Premios IPAE.

Finalmente, para las 12:35 p.m. se tendrá el espacio de clausura de la Convención Anual, a cargo de Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, y María Isabel León, presidenta de CADE Ejecutivos 2025, quienes presentarán las conclusiones la edición 63 del evento que concentra a los líderes empresariales del país.