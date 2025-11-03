MEF luego de reunión con Julio Velarde: “Está preparando su equipo técnico para sucederlo”

La reciente reunión entre el presidente José Jerí y el titular del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, ha generado diversas reacciones, especialmente después de que el primer ministro, Ernesto Álvarez, comentara que el mandatario le pidió al economista permanecer cinco años más al frente de la autoridad monetaria.

Al respecto, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, quien también participó en el encuentro, ofreció detalles sobre la conversación.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

José Jerí se reunió con el presidente del BCRP, Julio Velarde. Foto: Presidencia del Perú.

“Fue una reunión muy cordial. El presidente del BCR nos ofreció el apoyo técnico de la institución para mejorar la aplicación de nuestras políticas públicas. Respecto a su permanencia, en realidad es decisión del señor Velarde, pero lo que nos comentó es que está preparando a su equipo técnico para sucederlo”, declaró Miralles.

La ministra precisó, además, que el encuentro sirvió para solicitar al BCR la conformación de un equipo técnico conjunto que trabaje de manera articulada con las direcciones generales del MEF. “Yo esperaría que en las siguientes semanas ya se consolide este equipo para ciertos temas prioritarios que hemos definido”, añadió.