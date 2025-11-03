Escucha la noticia
MEF luego de reunión con Julio Velarde: “Está preparando su equipo técnico para sucederlo”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La reciente reunión entre el presidente José Jerí y el titular del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, ha generado diversas reacciones, especialmente después de que el primer ministro, Ernesto Álvarez, comentara que el mandatario le pidió al economista permanecer cinco años más al frente de la autoridad monetaria.
Al respecto, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, quien también participó en el encuentro, ofreció detalles sobre la conversación.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Fue una reunión muy cordial. El presidente del BCR nos ofreció el apoyo técnico de la institución para mejorar la aplicación de nuestras políticas públicas. Respecto a su permanencia, en realidad es decisión del señor Velarde, pero lo que nos comentó es que está preparando a su equipo técnico para sucederlo”, declaró Miralles.
La ministra precisó, además, que el encuentro sirvió para solicitar al BCR la conformación de un equipo técnico conjunto que trabaje de manera articulada con las direcciones generales del MEF. “Yo esperaría que en las siguientes semanas ya se consolide este equipo para ciertos temas prioritarios que hemos definido”, añadió.
TE PUEDE INTERESAR
- MEF: “Esta semana deberíamos estar haciendo el cambio del directorio de Petro-Perú”
- Trazando la ruta para la reconstrucción del país, ¿cómo resolver la inseguridad y la corrupción para impulsar la economía?
- Gobierno alista pedido de facultades legislativas: equipos técnicos trabajarán entre hoy y mañana los últimos detalles
Contenido sugerido
Contenido GEC