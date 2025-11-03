José Jerí y Julio Velarde. Foto: Presidencia del Perú.
Redacción EC
Redacción EC

El presidente José Jerí, Julio Velarde, titular del y la ministra de Economía, Denisse Miralles, se reunieron el pasado 29 de octubre, donde se trataron temas para fortalecer la estabilidad económica y monetaria del país.

En ese sentido, Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros (PCM), reveló que Jerí le pidió a Velarde que permanezca cinco años más en el BCRP.

Maro Villalobos

No solamente se trata de un respaldo del presidente sino esencialmente es un pedido que todos los peruanos le podríamos hacer. Tiene usted (Velarde) que continuar el siguiente quinquenio porque todo su legado, todo su esfuerzo, todo su compromiso se puede ir al agua si es que abandona usted en este momento el BCRP”, apuntó el premier en una entrevista para Panamericana.

No obstante, Álvarez indicó que seguramente Velarde habrá agradecido el pedido, pero señaló que ello queda en manos del siguiente gobierno.

Hay que esperar la elección de los peruanos para qué eligen, el caos, la pobreza o seguir con una economía manejada de manera responsable y seria”, concluyó.

