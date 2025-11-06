Juan Saldarriaga
Tras vender sus grifos a Primax, Terpel acelera su expansión en combustibles y lubricantes, ¿cuál es su plan?
Hace unas semanas la chilena Terpel (grupo Comec) cerró la venta de sus estaciones de servicios a Primax (Grupo Uno). Esto, para concentrarse en aquellos negocios que “crecen más rápidamente” como la comercialización mayorista de combustibles y la venta de lubricantes (Mobil), donde son líderes indiscutidos con el 35% del mercado.

