Tras vender sus grifos a Primax, Terpel acelera su expansión en combustibles y lubricantes, ¿cuál es su plan?

“Somos muy optimistas. Incluso, dentro de la región, vemos a Perú como uno de los mercados más atractivos qué tenemos”, apunta Luciano Macías, gerente general de la empresa en el Perú.

-Terpel salió del mercado de estaciones de servicio hace solo unos meses. ¿Podría comentarnos por qué?

Nosotros mismos decidimos salir del mercado de estaciones de servicio, pero nos quedamos en el mercado de combustibles como un mayorista que viene trabajando y creciendo de manera bien interesante.

-¿Cómo fue la venta de los grifos?

Ese fue un anuncio que se hizo en junio del año pasado, pero que estuvo en revisión por Indecopi, y hace unas semanas Indecopi dio finalmente el visto bueno para que se pudieran traspasar las estaciones de servicio qué tenemos en Lima y provincias a la compañía Primax.

-¿Cuántas estaciones fueron?

En total fueron 34 estaciones de servicio.

-¿Por qué las vendieron?

Fue una decisión estratégica. Hay mercados en donde somos muy grandes en combustibles y tenemos una masa crítica suficiente, pero hay otros mercados, como Perú y Ecuador, dónde no teníamos esa masa crítica. Por lo tanto, crecer iba a tomar mucho tiempo. Entonces, reenfocamos nuestros esfuerzos en negocios que vienen creciendo de manera más rápida, lo cual hace que tengamos sostenibilidad en el largo plazo.

-¿Qué negocios manejan ahora?

Estamos saliendo del mercado de estaciones de servicio, pero continuamos como un mayorista de combustibles que ha crecido de manera significativa en el último año.

-¿Cuánto ha crecido en el 2024?

Más del 60%. Además de entregar combustibles, tanto a estaciones de servicios blancas como a industrias, estamos entregando servicios de valor agregado que nos ayudarán a suministrar mejores combustibles, más limpios y eficientes.

-¿Cuál ha sido el crecimiento de Terpel en estos años?

Hemos tenido crecimientos bien importantes. En el 2024 nuestro Ebitda creció por segundo año consecutivo a más de doble dígito. En este momento nuestra mayorista de combustibles duplicó su volumen con respecto al año pasado. Somos muy optimistas. Incluso, dentro de la región, vemos a Perú como uno de los mercados más atractivos que tenemos.

-¿A quiénes compran combustibles?

Tenemos muchos mayoristas a los que compramos, y lo que hacemos es ser el puente para entregar combustibles al mercado de estaciones de servicio que no tienen bandera, a la industria y a la minería.

-Recuerdo que ustedes compraron el negocio local de Exxon Mobil hace muy poco.

Claro. Terpel es parte del grupo Copec, de Chile. En el año 2018 Copec compró la operación de lubricantes qué tenía Exxon Mobil con la marca Mobil en Colombia, Perú y Ecuador. Ese, de hecho, es nuestro negocio más grande en el país: el negocio de los lubricantes.

-¿En qué países de Latinoamérica está presente Terpel?

Tenemos participación en Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú y Ecuador. Pero Copec, que es nuestro holding, tiene participación en muchos otros negocios, desde minería y celulosa hasta nuevas energías. Pero nosotros nos encontramos, específicamente, en el segmento de lubricantes y combustibles.

-¿Qué planes tienen para el corto- mediano plazo?

En los últimos años hemos invertido en el negocio de combustible más de US$12 millones, lo que nos hace tener, hoy en día, la planta más moderna y con mayor capacidad del Perú.

-¿En producción lubricantes?

Tenemos la capacidad de producir más de un millón de barriles de lubricantes al año, y vamos a seguir invirtiendo porque estamos trabajando en la automatización y en tener la primera planta de lubricantes neutral en carbono. Tenemos la Tercera Estrella de huella de carbono del Ministerio del Ambiente (Minam) y esperamos recibir la cuarta antes de fin de año. Con ello seríamos carbono neutral. También hemos desarrollado lubricantes especialmente para las condiciones de operación en el Perú, particularmente, para la minería.

-¿Lubricantes especiales para la minería?

Hoy día tenemos el orgullo de decir que tenemos el lubricante más avanzado para minería que hay en el mundo. Se basó en las condiciones de la minería del Perú. Otro desafío es la sostenibilidad. Estamos trabajando en eficiencia energética, tanto en combustibles como en lubricantes, haciendo que las máquinas consuman menos aceite.

-¿Es un diseño particular de Terpel?

Son un desarrollo de Exxon Mobil. Cuando nosotros compramos la operación de lubricantes, adquirimos también todo su circuito global (de suministro). Trabajamos con los mismos estándares y formulaciones de Exxon Mobil. La minería en el Perú trabaja a 4.000 o 5.000 metros de altura. Por esa razón los lubricantes convencionales no funcionan en el Perú.

-¿Si entiendo bien, son productos diseñados para la altitud de las minas?

Sí. Por esa razón es que, de la mano de Mobil Delvac, empezamos a trabajar hace 4 o 5 años con lubricantes especiales para el Perú, y ese desarrollo se convirtió en estándar global. Obviamente se trata de un desarrollo efectuado en los laboratorios de lubricantes más importantes del mundo.

-Para tener una idea, ¿quiénes son los mayores jugadores en el mercado de lubricantes?

Nosotros tenemos una participación de mercado de 35%, que ha venido creciendo en los últimos años. Cuando llegamos al Perú esa participación era menor, de 30%. Venimos creciendo a un ritmo de 4% anual. Hay marcas internacionales grandes, como Castrol y Shell, que son también participantes, y marcas locales muy importantes que se han venido desarrollando también. Sin embargo, nosotros tenemos más de una tercera parte del mercado.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

-¿Qué otros planes tienen a futuro?

Este año lanzamos una nueva línea para motores diésel en minería, y viendo el crecimiento tan importante qué tenemos nosotros en el Perú, lanzamos también un lubricante especial, sintético, con una viscosidad optimizada. Se trata de productos desarrollados específicamente para el Perú. Nuestro mercado más grande es, definitivamente, la minería, donde somos líderes por nuestros productos y los servicios que entregamos.

-¿Qué lugar ocupa Terpel en comercialización de combustibles?

En comercialización hay varios importadores. Tenemos una alianza particular con Valero (EE.UU.), a quién apoyamos para llegar a las estaciones de venta blanca e industrias. Pero también están Petro-Perú, la Refinería de La Pampilla y Pluspetrol, que son nuestros principales proveedores. Y hay una cantidad gigantesca de otros mayoristas. Unos vienen y otros se van. Nosotros hemos logrado sobrevivir gracias a las alianzas que hemos hecho con nuestros clientes a los que entregamos productos que los ayuden a ser más rentables.

-¿Tienen alguna expectativa de Ingresar a algún otro segmento relacionado con los hidrocarburos en el Perú?

Tenemos varios proyectos para ampliar nuestro espectro en el mundo de la energía, en donde nuestra matriz Copec ya ha hecho desarrollos en energía solar y también proveyendo energía eléctrica a vehículos. Sabemos que en diez años más la matriz de los vehículos va a pasar de los combustibles fósiles a los combustibles eléctricos, y estamos esperando a que se den las condiciones en nuestros países.

-¿Eso comprende negocios relacionados con energía fotovoltaica y electromovilidad para industrias?

Exactamente. Nuestro foco son las industrias. No te puedo decir mucho ahora, pero sí te cuento que estamos ampliando nuestra base de energía hacia eficiencia energética y sostenibilidad.

-¿Qué otras novedades traerán para la minería?

Hay un crecimiento importante de la demanda de energía en el Perú. Además, toda la minería requiere una gran cantidad de energía, incluso, para cambiar su matriz. Estamos viendo la posibilidad de camiones eléctricos y de celdas de hidrógeno en la minería. Allí vamos a estar nosotros y vamos a estar como Terpel y como Mobil Delvac, marca que en el 2025 cumple 100 años en el mundo.

-¿Mobil Delvac es el producto más importante que comercializan?

Es la marca más antigua de lubricantes de la marca Mobil, y está entrelazado con la historia del Perú, tanto en minería como en otros sectores.