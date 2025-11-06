Luz del Sur: “Estamos evaluando otra planta hidroeléctrica y un proyecto solar”

Luz del Sur, la mayor empresa de distribución eléctrica del país, se expande en el sector generación, un negocio al que ingresó hace más de una década. Su objetivo inmediato es la construcción del proyecto hidroeléctrico Santa Teresa II, que demandará una inversión de US$600 millones. Pero también está evaluando “otra planta hidroeléctrica y un proyecto solar”, señaló Mario Gonzales, gerente general de la empresa de energía en CADE 2025.

Luz del Sur ha emitido recientemente bonos por S/.1.380 millones. ¿A qué se orientarán?

Sí. La transacción ya está cerrada y utilizamos todos los recursos para preparar nuestra deuda de corto plazo. sucede que durante los años del Covid-19las tasas de referencia en el mercado peruano bajaron mucho, por lo que cambiamos gran parte de nuestra deuda de largo plazo a corto plazo. Sin embargo, ya era momento de reperfilar nuestra deuda y llevarla hacia el largo plazo para tener un manejo mucho más eficiente. Por eso es que optamos por salir al mercado internacional y levantar alrededor de US$360 millones.

¿El 100% va a ir a reperfilar la deuda de Luz del Sur?

El 100% ya se utilizó parare pagar nuestra deuda de corto largo

¿Cuántas plantas de generación eléctrica opera actualmente Luz del Sur?

Actualmente tenemos una central hidroeléctrica (Santa Teresa) en Cusco. Dos centrales solares en Arequipa y dos plantas eólicas en Ica.

¿Hay algo que resaltar en lo que respecta a la gestión de estas plantas?

Sí. La primera fue construida por Luz del Sur y nosotros la operamos desde hace más de 10 años. Las plantas solares fueron adquiridas el año 2023 después de 10 años de operación por parte del vendedor, y lo mismo ha ocurrido con las plantas eólicas que ya operaban desde hace 10 años, cuando nosotros las adquirimos. Lo que estamos haciendo ahora es llevar el estándar de Luz del Sur a la operación y mantenimiento de esas plantas, de manera que estamos homologando la calidad del servicio para una mejor producción. Esa es la única diferencia. Por lo demás son operaciones muy similares.

Luz del Sur evalúa el desarrollo de otro proyecto hidroeléctrico.

¿Tienen planeado adquirir más plantas renovables?

Siempre estamos a la expectativa de oportunidades. Tenemos dos concesiones de generación, obtenidas hace ya varios años, una en Arequipa y otra en Cusco. La de Cusco es la más próxima. Se llama Santa Teresa 2 y es un proyecto hidroeléctrico de 286 MW de capacidad, con alrededor de US$600 millones de inversión, la cual deberíamos, si todo sale bien, empezar a construir a finales del próximo año. Y luego también existe la posibilidad de encontrar algún activo operativo, siempre y cuando sea renovable y con una capacidad de entre 100MW y 300MW para poder adquirirlo. Si están dadas las condiciones y tenemos una buena rentabilidad, haremos una buena propuesta.

¿Cuándo cerrarían la compra de Acciona Energía en Perú (operador de la planta eólica San Juan de Marcona)?

Tenemos ya la autorización del Indecopi y estamos en el tramo de la negociación final para el cierre del contrato con el vendedor. Yo espero que en un mes vamos a comunicarlo a través de la Bolsa de Valores y de la Superintendencia del Mercado de Valores.

¿Es decir que, antes de diciembre de este año se completaría la compra?

Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo junto con el vendedor para tener todo esto listo antes de que termine el año.

¿Hay algún proyecto solar o eólico en específico en el cual tengan algún interés?

En este momento no tenemos ninguno, más allá del desarrollo hidroeléctrico de Santa Teresa 2 en Cusco, pero estamos evaluando dos operaciones de las cuales no puedo mencionar los nombres. Estamos evaluando otra planta hidroeléctrica y un proyecto solar.

¿Finalmente, que inversiones proyectan realizar para mejorar la red de distribución eléctrica en Lima?

Buena pregunta y quiero poner el foco en esto. Nosotros somos una empresa de distribución eléctrica que hace algunos años hemos empezado a desarrollar generación eléctrica, pero nuestro foco principal es la distribución. Atendemos a 1.4 millones de clientes (6 millones de ciudadanos) que reciben la electricidad en sus casas y los comercios todos los días de parte nuestra. Desde el año 2020 hasta el año 2025 invertimos US$550 millones, de los cuales US$100 millones han ido a distribución y 20 millones a sub-transmisión cada año.

Luz del Sur invertiría US$140 millones en la red de distribución en Lima en el 2026. (Foto: Andina)

¿Eso, para mejorar el servicio?

Esto, enfocado en reforzar nuestras redes y ampliarlas y llevar más tecnología para reducir los periodos de interrupciones y mejorar el servicio al cliente. En los últimos tres años hemos invertido alrededor de US$10 millones por año incorporando tecnología para estar más cerca de nuestros clientes. Ahora, estos pueden hacer muchas más transacciones que antes tenían que hacerlas presencialmente. Esto, a través de nuestros canales virtuales: la página web o el aplicativo móvil. Nuestra intención y nuestro foco está centrado en una mejor atención a nuestros clientes.

¿Cuánto piensan invertir este año?

Este año vamos a terminar invirtiendo US$130 millones y esperamos que el próximo año podamos obtener la autorización para impartir aproximadamente US$140 millones.

¿Principalmente en digitalización?

En modernización, mejora de equipos,tecnología y digitalización para estar más cerca al cliente.