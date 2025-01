Para Juan Ernesto Zúñiga, llevar a Beca Inmobiliaria a ser un grupo empresarial en solo seis años ha sido un camino de esfuerzo, aprendizaje, colaboración y evolución constante. Así, han pasado de enfocarse en un objetivo operativo a construir una misión más profunda y estratégica: transformar la vida de las personas a través de proyectos que inspiren y dejen huella.

En 2018 fundó Beca Inmobiliaria y, en solo seis años pasaron de tener un proyecto de 18 departamentos a convertirse en un grupo empresarial. ¿Cómo fue el camino para llegar a este punto?

Creo que llegar a este punto ha sido el resultado de muchos factores clave. Desde el inicio, hemos puesto todo nuestro esfuerzo y pasión en cada proyecto que emprendemos. Cada pequeño logro, por más insignificante que pueda parecer, lo celebramos como un avance importante. Disfrutar lo que hacemos ha sido esencial para mantenernos motivados y comprometidos.

Además, el éxito de cualquier empresa radica en el talento humano. Hemos aprendido que es crucial identificar a las personas adecuadas para cada tarea. Todos tenemos habilidades únicas, y como emprendedores, nuestro trabajo está en tener el ojo clínico para saber qué se debe hacer y con quién.

La capacitación ha sido un pilar fundamental. Estar en constante aprendizaje nos ha permitido identificar las mejores herramientas y soluciones en cada etapa del negocio, optimizando nuestros recursos y mejorando nuestra capacidad de respuesta.

Emprender no es un camino fácil, y no todo es color de rosa. Nos hemos enfrentado a muchos problemas, pero siempre hemos buscado capitalizar cada experiencia, aprendiendo de los errores y asegurándonos de no repetirlos. La actitud positiva ha sido clave para afrontar los desafíos y convertirlos en oportunidades de crecimiento.

Desde el principio entendimos la importancia de la organización. Establecer procesos claros, apoyarnos en la tecnología y mantener una transformación digital constante nos ha permitido ser más eficientes, controlar costos y brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Además, los empleados trabajan mejor cuando tienen claridad en sus funciones y objetivos; como decimos, cuando la cancha está bien pintada, el equipo responde mejor.

A medida que hemos crecido, hemos entendido que es necesario adoptar roles más estratégicos y delegar las operaciones. Uno de nuestros mayores aciertos ha sido instaurar un directorio en la compañía, donde el 50% de los miembros son independientes, es decir, no están involucrados en la operatividad del negocio. Esto nos ha permitido tomar decisiones más objetivas y enfocarnos en el crecimiento a largo plazo.

¿Cómo ha evolucionado el propósito de la empresa en el tiempo?

Todo comenzó casi como un juego, y creo que eso es lo bonito de los emprendimientos. Empezamos con un terreno y desarrollamos un proyecto pequeño de 18 departamentos, algo muy modesto en comparación con lo que hacemos ahora. En ese entonces éramos pocos, y nuestro único propósito era retarnos a nosotros mismos, demostrar que podíamos asumir una responsabilidad tan grande como sacar adelante ese primer proyecto.

Con el tiempo, nuestra visión ha crecido y madurado. Ahora ya no pensamos en términos de un solo proyecto, sino en construir y llevar a Beca Inmobiliaria a ser una compañía sólida y estratégica. Nuestro propósito principal es entregar felicidad a través de nuestros proyectos, sobrepasando las expectativas de nuestros clientes y cumpliendo su sueño de tener un departamento propio.

Hoy buscamos ser un referente en el rubro inmobiliario, desarrollando proyectos que se distingan por su calidad, confort y diseño único, en ubicaciones estratégicas de Lima. Queremos que cada proyecto no solo sea un lugar para vivir, sino un espacio que enamore y que brinde verdadera satisfacción a quienes confían en nosotros.

La pandemia golpeó a todo el sector, ¿cómo afrontaron esta situación?

Tuvimos que adaptarnos rápidamente a un escenario completamente nuevo: desde realizar reuniones virtuales constantemente hasta enfrentar la paralización de nuestras obras, que ya estaban encaminadas, y tratar de seguir vendiendo en un contexto de total incertidumbre sobre lo que vendría después.

Sin embargo, para nosotros, la pandemia se convirtió en una oportunidad para reinventarnos. Sabíamos que debíamos apostar por la tecnología y la transformación digital, y este desafío actuó como un catalizador. Aprovechamos el tiempo en el que nuestras operaciones estuvieron paralizadas para reorganizarnos, buscar consultoras especializadas que nos ayudaran y comenzar a implementar las herramientas necesarias para renovar nuestras áreas clave.

Nos reinventamos desde todos los frentes: operativo, administrativo y comercial. Aunque tuvimos que asumir gastos adicionales no presupuestados, seguimos apostando por el desarrollo de vivienda en nuestro país y, durante este periodo, adquirimos dos terrenos para avanzar con nuestros proyectos.

Este periodo fue un reto, pero también una etapa de aprendizaje y crecimiento que nos permitió fortalecer nuestras bases y mirar hacia el futuro con mayor resiliencia y preparación.

¿Cuál es su motivación para dirigir la empresa?

Mi motivación para dirigir la empresa viene de varios aspectos fundamentales, todos profundamente personales y significativos. En primer lugar, mi familia es mi mayor motor. Tengo dos hijos pequeños, y mi mayor deseo es que se inspiren en mí cuando crezcan, que aprendan a esforzarse, a creer en sí mismos y a no tener miedo de crear algo propio. También está mi esposa, quien es emprendedora como yo, y con quien comparto el placer y la pasión por trabajar, creer en nuestras capacidades y esforzarnos para salir adelante. Por último, está mi madre, quien encuentra una enorme alegría al ver a su hijo triunfar y alcanzar sus sueños. Poder retribuirle de alguna manera todo lo que me ha dado es una motivación constante.

Otra de mis grandes motivaciones son mis colaboradores. Ellos han depositado su confianza en mí, y la mejor manera de retribuirles es hacer crecer Beca Inmobiliaria junto a ellos, creando un ambiente en el que puedan desarrollarse profesional y personalmente. Muchos de ellos son amigos, o se han convertido en amigos a lo largo del tiempo, y mi intención es mantener esta cultura de trabajo basada en la confianza, el respeto y la cercanía.

Finalmente, sentir que desde el lugar donde estoy puedo ayudar a otros es una de las mayores satisfacciones que puedo tener como ser humano. Ver cómo nuestro trabajo contribuye al bienestar de nuestros clientes y de la sociedad en general es, sin duda, una de las motivaciones más grandes y una recompensa que va más allá de lo material.

Dirigir la empresa no es solo un trabajo para mí; es una misión que está profundamente ligada a las personas que amo, al equipo que me acompaña y al impacto que podemos generar en nuestra comunidad.

¿Cuáles son los principales logros que ha tenido la empresa?

La compra del primer terreno, este fue, sin duda, uno de los momentos más importantes en nuestra historia. No teníamos experiencia y los recursos que necesitábamos en ese momento eran mucho más de los que contábamos. Fue una negociación intensa de dos semanas para lograr calzar las condiciones del propietario con las que Beca Inmobiliaria podía ofrecer. A pesar de los desafíos, logramos nuestro objetivo, y esa primera compra marcó el inicio de todo.

Otro logro fundamental fue culminar y entregar nuestro primer proyecto. Si bien adquirir el terreno fue un gran paso, construir todo el edificio fue un reto completamente diferente. Además, a mitad de la construcción nos sorprendió la pandemia, que trajo consigo nuevos requerimientos mucho más exigentes. En ese momento no contábamos con el equipo ni con la experiencia que tenemos ahora, pero nos esforzamos al máximo para superar las dificultades. A pesar de todo, logramos entregar el proyecto antes de lo que nuestros clientes esperaban. Fue un verdadero desafío, pero también un gran aprendizaje y una satisfacción enorme.

En la actualidad, uno de nuestros mayores logros ha sido mejorar significativamente el servicio a nuestros clientes y establecer una relación más efectiva y proactiva con nuestros proveedores. Esto lo conseguimos a través de la creación de un aplicativo web que ha transformado la forma en que gestionamos nuestros proyectos. Esta herramienta nos permitió mejorar la conexión con nuestros clientes y proveedores, haciéndonos más eficientes y accesibles. Creemos firmemente que el servicio es clave, y para ello hemos decidido apoyarnos en la tecnología.

Estos hitos representan no solo desafíos superados, sino también momentos de aprendizaje y crecimiento que han definido el carácter y la visión de Beca Inmobiliaria.

¿Qué hitos esperan alcanzar a futuro?

En una reciente reunión de directorio, revisamos nuestro plan estratégico y definimos varios hitos importantes que buscamos alcanzar en el futuro. Estos hitos reflejan nuestra visión de crecimiento y consolidación como una empresa inmobiliaria innovadora y competitiva.

Primero, la diversificación del portafolio de inversiones. Actualmente, nuestros proyectos son financiados principalmente por los accionistas y los bancos. Sin embargo, consideramos que ya es momento de explorar nuevas opciones, como proyectos de mayor envergadura que cuenten con fondos privados provenientes de relaciones comerciales con inversionistas interesados en el sector inmobiliario. Nuestra idea es destinar, como máximo, un 20% de nuestras inversiones a esta modalidad, lo que nos permitirá diversificar el riesgo y aprovechar nuevas oportunidades. Aunque aún no hemos descartado trabajar con fondos de inversión, vemos este camino como una evolución natural para nuestra empresa, siguiendo las tendencias de otras inmobiliarias exitosas.

En segundo lugar, la diversificación de ubicaciones. En este momento, nuestros proyectos están concentrados en distritos de Lima Moderna. Sin embargo, queremos ampliar nuestra presencia a distritos como Miraflores y San Isidro, que pertenecen al mercado de Lima Top y representan un segmento aún no explorado por Beca Inmobiliaria. Creemos firmemente que nuestro producto tiene el potencial de ser competitivo en estos mercados. Además, con el nivel de inversión que destinamos a publicidad, sería estratégico aprovechar ‘leads’ que actualmente se pierden por no contar con oferta en estas ubicaciones. Este paso no solo aumentará nuestra presencia en el mercado, sino que también nos permitirá atender a un público más amplio.

Nuestros proyectos son nuestro mayor motor de crecimiento, y por eso nos hemos planteado metas ambiciosas. El año pasado adquirimos dos terrenos, pero nuestro objetivo para este año es adquirir al menos cuatro terrenos anualmente en el futuro. Somos optimistas respecto al desarrollo de la vivienda en el Perú, especialmente considerando el déficit habitacional actual. La demanda crece más rápido que la oferta, y queremos contribuir a reducir esta brecha.

Estos hitos representan nuestro compromiso de seguir evolucionando como empresa, ampliando nuestras oportunidades de negocio, y manteniendo nuestro enfoque en satisfacer las necesidades habitacionales de más peruanos.

Ganó el premio Líder Empresarial del Cambio, ¿cómo tomó la distinción?

Con mucha alegría y gratitud. Ser destacado con un premio tan distinguido, sinceramente, nunca lo esperé. Lo especial de este galardón es que uno no se postula, sino que es propuesto, lo que lo hace aún más significativo. Para un emprendedor, que generalmente no tiene a alguien arriba que le dé una “palmadita” de felicitación cada vez que hace algo bien, este tipo de reconocimiento es realmente gratificante.

Además, este premio me ha brindado la maravillosa oportunidad de conocer a personas excepcionales, desde los organizadores hasta mis colegas también premiados, y en general, a todo el equipo responsable de hacer posible este distinguido galardón.

Lo tomo con mucha responsabilidad por todo lo que implica y con el compromiso de llevar bien alto el nombre de los Premios LEC. Este reconocimiento es un recordatorio de que el esfuerzo, la perseverancia y el amor por lo que hacemos siempre tienen su recompensa.