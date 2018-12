El gran reto del 2019 para el sector telecomunicaciones será normativo

A lo largo del 2018 se han ido planteando algunas iniciativas legales que los operadores esperan se concreten en el 2019, para poder sobrellevar los cambios y lograr su transformación digital.

La Comisión de transportes y comunicaciones del Congreso ofreció para julio tener, luego de 25 años, una nueva ley de telecomunicaciones, aspecto que según Erick Iriarte, de Iriarte & Asociados, es prioritario en la agenda. Además, acota, se debería crear una comisión que estudie en forma conjunta innovación, ciencia, tecnología y comunicaciones y crear una autoridad o institución (viceministerio o equivalente) que centre y coordine labores.

En la agenda también están y sería bueno que se aprobaran las propuestas de Estelita Bustos y Alberto de Belaunde, que buscan declarar Internet como derecho humano en el Perú, añade Miguel Morachino, director de Hiperderecho.

Pero eso no es todo. Dentro del MTC se están trabajando varias propuestas normativas que se aplican puntualmente al tema del reordenamiento del espectro. La mayoría ya fue prepublicada para comentarios este año y se espera que salgan en el primer trimestre, antes de convocar las licitaciones.

El texto final de estas normas, según Huamán, debe mostrar “extremo cuidado” para no afectar la predictibilidad y simplicidad normativa y así evitar que se afecten las inversiones necesarias para hacer la migración a 5G.

En el citado paquete se incluye una norma que propone topes (260 MHz en total) para la asignación de espectro por grupo económico. De aprobarse, quienes tienen más no tendrán que devolver espectro porque la ley no es retroactiva, pero no podrán participar en nuevas licitaciones para bandas ideales para 5G, a menos que decidan devolver recursos de otras bandas.

También se está trabajando una norma que regula el mercado secundario, es decir la “reventa de espectro” entre operadores móviles. Esta figura antes no existía y conllevó que transacciones similares fueran denegadas pocos años atrás.

En la actualidad dos grupos –las matrices de Claro y Entel– tienen más espectro del establecido en el tope y podrían devolver recursos o revenderlos a operadores chicos, si quieren participar en licitaciones de 5G. Movistar está muy cerca del límite y también tendría que revender si quiere adquirir más. Bitel, en cambio, tiene cuatro veces menos espectro que ellos y podría comprar más, pero no podría superar el tope establecido.