Clemente Guevara: “Los peruanos somos joyeros  de primer nivel"

Cuando Clemente Guevara decidió ingresar al mundo de la joyería, supo que había encontrado la puerta de ingreso a un negocio próspero. “Tuve la capacidad de olfatear la oportunidad”, comenta el empresario, quien en la actualidad exporta el 45% de su producción de joyería. La clave del éxito, menciona, está en la herencia artística del Perú.

—¿Cómo identificó la oportunidad en el negocio de joyería?

Percibía que en el mundo hay ciertos países en los que se puede desarrollar la joyería. En Italia, por ejemplo, la gente es muy laboriosa y artística, y por eso es una plaza importante joyera. Algo similar ocurre en el Perú: uno ve en la historia peruana mucho arte y paciencia de quienes se dedican a hacerlo. Eso se refleja también en la joyería.

—¿Somos reconocidos en el mundo por esta capacidad?

Cuando he visitado en Nueva York a diversos empresarios del rubro, ellos siempre resaltan que los mejores joyeros que tienen en sus plantas son peruanos. Los peruanos son joyeros de primer nivel.

La joyería florece en países con una cultura ancestral orfebre. Por eso nosotros hemos tenido suerte. En el caso de New Fashion Perú, la combinación de personal muy hábil más maquinaria de última generación es el éxito de mi empresa.

—Su empresa empezó a operar en el país en los años 80, durante una coyuntura complicada en lo económico y social. ¿Qué lo motivó a volver de Canadá?

Cuando empecé a incursionar en el negocio, un empresario me comentó que compraba todas sus joyas en Lima.

Eso a mí me quedó grabado, porque cuando había estado en Lima no conocía nada de eso. Poco a poco me informé y comencé a trabajar aquí.

—¿Cómo ve las perspectivas sobre su negocios para este año?

Somos muy optimistas de que en este año nuestras ventas van a crecer un poco más que el 2018, que fue un 8%, tanto en el mercado interno como en las exportaciones. Ya en enero hemos visto un crecimiento de doble dígito en nuestras ventas y esto lo vamos a acompañar con viajes de negocios a otros mercados.