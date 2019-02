Séché Group Perú: “Nuestra meta es abrir tres plantas en el 2019”

Jean Pierre Azañedo, presidente de Séché Group Perú, empezó como bróker en EE.UU. y volvió al Perú luego de la crisis inmobiliaria. Hoy, la empresa tiene como clientes a 300 empresas como Bayer y LAP.

— ¿Qué lo motivó a regresar al Perú?

Tras tener éxito en mi negocio inmobiliario, llegó la crisis del 2007. Fue un golpe durísimo porque mucha gente, incluyendo mi familia, trabajaba conmigo. Entonces, vi una nueva oportunidad de crecimiento. Los bancos recuperaban propiedades con hipotecas impagas y las vendían a precios muy bajos. Me asocié con una constructora para comprar esas propiedades, renovarlas y venderlas muy baratas.

— ¿Cómo entró al sector de tratamientos residuales?

En el 2012 regresé con mi familia y me dediqué a recorrer el Perú. En Pucallpa, una autoridad local me contó que el principal problema que tenían en esa zona era que no tenían cómo deshacerse de su basura, en especial de residuos hospitalarios. El Perú tenía un gran problema y yo tenía una gran oportunidad para remediarlo. Así, en el 2013, fundé la empresa Kanay, dedicada al tratamiento de los residuos peligrosos y pudimos iniciar operaciones en el 2015.

— ¿Cuáles son los planes de expansión y qué plazo se han fijado?

Nuestra meta es abrir tres plantas en el 2019 y poder descentralizar nuestras operaciones. Ya contamos con presencia en la región al ser parte de un grupo internacional, pero siempre estamos pendientes de nuevas adquisiciones en la región. Soy consciente de que los mayores problemas socioambientales del país no están centralizados en la capital. Por eso, mi mayor empeño es que Séché Group Perú pueda ampliar sus operaciones a todo el país, acompañando al sector industrial.

— ¿Cómo recibe el Premio LEC?

Con este reconocimiento confirmo que estamos haciendo las cosas bien, no solo con un beneficio económico, sino también para poder contribuir con las metas ambientales del país y, como consecuencia, apoyar a la salud de las personas. Me motiva a seguir esforzándome y continuar siendo creativo en beneficio del Perú.