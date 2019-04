Precio del cobre sube por optimismo sobre la demanda y positivos datos chinos

Los precios del cobre y otros metales industriales subían este miércoles, tras sólidos datos manufactureros chinos y reportes de progresos en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China que mejoraron el panorama de la demanda.

El cobre se vio ayudado también por la negativa a negociar con el gobierno peruano de los comuneros que protestan contra la mina Las Bambas, propiedad de la firma china MMG Ltd.

A las 1037 GMT, el precio del cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0.9 % a US$ 6.482,50 la tonelada, en camino del máximo de ocho meses de US$ 6.555,50 tocado el mes pasado.

Sólidos datos del índice de gerentes de compras (PMI) en China y señales positivas procedentes de las negociaciones comerciales respaldaban los precios de los metales, afirmó Kash Kamal, analista de BMO. "El pesimismo se está disipando", sostuvo.

Las acciones mundiales subían hasta máximos de seis meses, mientras que el dólar se debilitaba, ayudando a los metales al abaratarlos para compradores con otras divisas.

En otros metales, el aluminio en la LME mejoraba un 0,2% a US$ 1,893 la tonelada; el zinc subía un 1.6 % a US$ 2.903,50; el níquel avanzaba un 1.3 % a US$ 13,310; el plomo trepaba un 1,1% a US$2.008; y el estaño bajaba un 0,2% a US$21.175.