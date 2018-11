Cómo me convertí en mi propio jefe a los 20 años Casi la mitad de las startups no logran sobrevivir más allá del tercer año, según estudios. Pese a que no es nada fácil, se encuentran historias exitosas desde Reino Unido hasta América Latina.

En países desarrollados cada día son más los jóvenes que se convierten en emprendedores. (Foto: Young Entrepreneurs)