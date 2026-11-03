La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su respaldo al Proyecto de Ley N.° 200-2026-2031-CD, presentado por la diputada Paola Isabel Martínez Paitán, que propone perfeccionar el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) mediante medidas orientadas a agilizar la ejecución de proyectos, reducir trabas administrativas y fortalecer los estándares de transparencia e integridad, regulado en la Ley N.° 29230.

Para la CCL, Obras por Impuestos constituye una herramienta estratégica de colaboración público-privada que permite acelerar el cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos. Al cierre de 2025, el mecanismo registraba 1,105 intervenciones adjudicadas por más de S/16 969 millones, con participación de 393 empresas privadas.

Uno de los principales avances del proyecto es reducir la duplicidad de revisiones técnicas durante la etapa de conformidad. Actualmente, una obra puede ser revisada por la empresa supervisora y posteriormente volver a ser evaluada sobre los mismos aspectos por la entidad pública, generando demoras innecesarias.

La propuesta fortalece el rol de la supervisión técnica y establece un plazo máximo de 10 días hábiles para que la entidad pública se pronuncie sobre la conformidad, exigiendo además que las observaciones sean motivadas y formuladas por única vez. Para la CCL, estas medidas aportan celeridad y predictibilidad a los proyectos.

La Cámara de Comercio de Lima destacó también las mejoras destinadas a agilizar la emisión de los CIPRL y CIPGN, certificados mediante los cuales las empresas recuperan la inversión realizada. Las demoras en esta etapa generan costos financieros y reducen el atractivo del mecanismo. Por ello, establecer plazos ciertos y exigir decisiones debidamente motivadas contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y genera mejores condiciones para que más empresas participen en Obras por Impuestos, indicó el gremio.

La CCL valora igualmente que el proyecto precise el alcance del informe previo de la Contraloría General de la República, evitando que esta etapa se convierta en una nueva revisión técnica, constructiva o administrativa del proyecto, sin afectar sus competencias de control.

Asimismo, respaldó la incorporación de una cláusula de integridad bilateral y recíproca en los convenios de inversión, que comprometa tanto a las empresas como a las entidades públicas en la prevención de actos de corrupción y conflictos de intereses.

Cámara de Comercio de Lima plantea precisiones para fortalecer la propuesta

La CCL consideró necesario perfeccionar algunos aspectos de la iniciativa legislativa: precisar la responsabilidad del funcionario que otorga la conformidad, definir las consecuencias cuando la entidad incumpla los plazos establecidos, garantizar la continuidad de la supervisión y asegurar que una eventual resolución por incumplimiento de la cláusula de integridad respete el debido proceso y no desconozca inversiones ya ejecutadas y conformes.