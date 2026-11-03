Al cierre de 2025, el mecanismo registraba 1,105 intervenciones adjudicadas por más de S/16 969 millones, con participación de 393 empresas privadas. (Fuente: Andina)
Al cierre de 2025, el mecanismo registraba 1,105 intervenciones adjudicadas por más de S/16 969 millones, con participación de 393 empresas privadas. (Fuente: Andina)
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su respaldo al Proyecto de Ley N.° 200-2026-2031-CD, presentado por la diputada Paola Isabel Martínez Paitán, que propone perfeccionar el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) mediante medidas orientadas a agilizar la ejecución de proyectos, reducir trabas administrativas y fortalecer los estándares de transparencia e integridad, regulado en la Ley N.° 29230.

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