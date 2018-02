La leche evaporada cambiaría de nombre, ¿por qué?

Hoy, la Comisión Permanente del Congreso de la República podría discutir los proyectos de ley 434, 553, 751 y 1250, que recopilados en un solo dictamen conforman una iniciativa que busca“promover el desarrollo de la ganadería lechera del país y garantizar la veracidad de la información en los productos lácteos”.

La autógrafa, que fue observada por el Ejecutivo, ha despertado opiniones encontradas. De acuerdo con Paola Medina, directora del Grupo Gloria, el mencionado proyecto generaría un daño en toda la cadena productiva, pues la leche evaporada que produce la compañía pasaría a ser un producto lácteo reconstituido.

Dicho cambio, provocaría una significativa baja en la demanda del producto. “Eso haría que nosotros no podamos recoger la leche de los ganaderos peruanos que hoy tienen un mercado seguro y un precio seguro por su leche”, detalló durante una entrevista en RPP.

La funcionaria, además, explicó que Gloria recoge la leche de distintas provincias a lo largo del territorio nacional –Puno, cusco, Arequipa, Lambaqueye, entre otras-, la concentra en plantas locales–reduce el agua de la leche- y la transporta a Lima para que sea enlatada.

Para completar este último proceso, sin embargo, se vuelve a agregar agua al producto para llegar a la cantidad adecuada que finalmente llega a los consumidores. De acuerdo con la ejecutiva, la norma no permite que el producto al que se le adiciona agua sea llamado “leche evaporada”.

“La leche contiene 88% de agua y 12% de sólidos. Se le reduce el agua a la tercera parte para reducir el costo de transporte. De lo contrario, la lata [tradicional azul no podría llegar a los consumidores al precio al que llega, porque tendríamos que transportar el cuádruple del líquido a Lima […] Además, según él proyecto, la leche que viene de los ganaderos de Lima sí se puede llamar leche evaporada porque como no necesitamos transportarla, no la concentramos”, apuntó Medina.

Según el censo agropecuario del 2012, son más de 452 mil las ganaderías descritas como “unidades agropecuarias productoras de leche”, señala el especialista (Foto: archivo)

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Del otro lado de la discusión se encuentra la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep), que asegura que el proyecto en cuestión sí promueve el desarrollo de la ganadería lechera.

“Nos dijeron por muchos años que Pura Vida era leche cuando no lo era. Lo denunciamos como asociación, pero tuvo que venir una denuncia de otro país para comprobar que estaban vendiendo un producto que no era leche. Ahora se está haciendo una leche evaporada que no es leche evaporada”, indicó Javier Valera, fundador del gremio, quien también fue invitado a la emisora local.

En ese sentido, recalcó que según la ley vigente, sólo puede llamarse “leche evaporada” a los derivados de la leche fresca a los que se les haya quitado agua y se les lleve a las concentraciones correctas.

Valera acusó a Gloria de generar miedo en los productores lecheros de provincia.

“La leche concentrada la llevan a los niveles que dice la ley para que sea leche evaporada y la pueden enlatar en Trujillo, en Arequipa, donde quieran. ¿Por qué la tienen que traer hasta Lima para volver a llevar las latas a provincia?”, se preguntó.

MÁS DATOS



El 65% de la leche que utiliza Gloria para producir sus distintos proyectos se proviene de provincia, aseguró Medina. La ejecutiva resaltó que el congresista fujimorista Elard Melgar, quien presenta el proyecto de ley, es también ganadero. “Esta persona fue presidente de la Comisión Agraria”, agregó.

Lea más noticias de Economía en...