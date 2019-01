Perú: ¿Por qué debe crecer más de 4% para evitar la trampa de los ingresos medios?

(Informe IPE-El Comercio)



El Banco Mundial y el Banco Central de Reserva (BCR) estiman un crecimiento de la economía peruana para el 2019 y el 2020 de 3,8% y 4%, respectivamente. Ello invita a una reflexión acerca de la idoneidad de que se sostenga este ritmo de crecimiento para evitar caer en la trampa de los ingresos medios.

¿QUÉ ES LA TRAMPA DE LOS INGRESOS MEDIOS?

Se refiere a la situación en la cual países que han alcanzado un nivel de riqueza medio no logran hacer la transición a ingresos altos debido a que no sostienen altas tasas de crecimiento y no presentan mejoras en productividad. Según el Banco Mundial, de 101 países considerados de ingreso medio en 1960, solo 13 se convirtieron en países de ingreso alto al 2008. Los que lograron salir de la trampa crecieron de manera sostenida a tasas mayores del 4% que el Perú tiene previsto para los próximos años.

En los últimos años, el Perú ha mostrado dos ritmos de crecimiento que, de sostenerse, implicarían resultados diametralmente diferentes en el mediano y largo plazo. Entre el 2002 y el 2013, el Perú creció anualmente a un ritmo promedio de 6,1%, incluso considerando la fuerte caída de crecimiento en el 2009 producto de los efectos de la crisis económica internacional. Este resultado colocó la economía peruana como un caso de éxito y acompañó una serie de mejoras en indicadores sociales, como la reducción de la pobreza, condición que pasó de afectar al 60% de la población a 23,9% en este período.

Sin embargo, a partir del 2014, el crecimiento ha registrado un ritmo mediocre de solo 3,3% anual. Si bien el dinamismo de la economía ha ido mejorando paulatinamente, mantener este ritmo de crecimiento o incluso el 4% que proyecta el Banco Mundial y el BCR podría no ser suficiente para salir de la trampa de ingresos medios en los próximos 20 años.

LOS QUE SUPERARON LA TRAMPA

Entre los 13 países que lograron superar la trampa, destacan Corea del Sur y Taiwán. Según el FMI, estos países tardaron entre 10 y 15 años en llegar a ingresos altos partiendo de un nivel de ingresos similar al del Perú hoy.

En 1991, Corea del Sur tenía un PBI per cápita, en términos de paridad de poder adquisitivo –es decir, controlado por el nivel de precios de este país–, similar al del Perú en el 2018. El país venía creciendo, en los diez años anteriores, a una tasa promedio anual de 9,9%. En los diez años siguientes, Corea del Sur mantuvo una alta tasa de crecimiento (6,9%). Con ello, desde 1981 al 2001 el PBI per cápita se cuadruplicó.

El caso de Taiwán es muy similar. En 1987, este país tenía un nivel de ingreso similar al del Perú en el 2018 y desde 1980 había crecido a una tasa promedio anual de 7,9%. Luego, hasta el 2000, Taiwán creció 7,3% de promedio anual y de esta forma su PBI per cápita se triplicó en veinte años.

LOS QUE CAYERON EN LA TRAMPA

Entre los países que no han sido capaces de salir de la trampa de ingresos medios, dos de los casos más ejemplares se encuentran en Latinoamérica: Argentina y México. Ambos países, desde hace casi 40 años, muestran ciclos económicos muy volátiles que no han permitido un incremento sostenido de sus niveles de ingreso per cápita.

La primera vez que Argentina tuvo un nivel de ingresos similar al que tiene hoy el Perú fue en 1986. Así, la economía argentina ha transcurrido por períodos de elevado crecimiento durante los años 1991-1994 y 2003-2008, pero también por períodos de contracción entre 1980-1990 y 2012-2018. En suma, Argentina ha crecido en promedio solo 1,8% anualmente desde 1980 hasta la actualidad. De esta manera, el nivel de ingreso de Argentina solo ha aumentado 24% en casi cuarenta años; mientras que el del Perú creció 73%.

En 1986, México tuvo un nivel de ingresos similar al que actualmente tiene el Perú. Desde entonces, México ha crecido anualmente 2,4% en promedio, con lo cual su nivel de ingresos solo ha aumentado 44% en los últimos 40 años. Además, su incapacidad de crecer a tasas elevadas se refleja en que solo en tres de los últimos 20 años superó una tasa de 4%.

CRECIMIENTO NECESARIO

Sin embargo, no todos los países vecinos han tenido malos resultados. Chile ha seguido una trayectoria similar a la de Corea del Sur y Taiwán; y ya está entre los países considerados de ingresos altos. En 1996, tenía un nivel de ingreso similar al de Perú en el 2018 y había crecido, en los diez años anteriores, a una tasa promedio anual de 7,3%. Desde entonces, ha crecido a una tasa promedio de 4% y su PBI per cápita es casi dos veces el peruano.

El crecimiento sostenido en el largo plazo es fundamental. No obstante, si el Perú crece a una tasa promedio de 4% anual, le tomará cerca de 20 años alcanzar el nivel de ingreso que tenía el chileno promedio en el 2018.