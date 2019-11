Las últimas dos semanas han revivido públicamente los enfrentamientos en el interior del Partido Aprista. De un lado, Jorge del Castillo acusó irregularidades en la designación de Mauricio Mulder como cabeza de lista, pasando por encima de los resultados de las elecciones internas. Del otro, Mulder le enrostró al ex primer ministro su incapacidad para aceptar la derrota interna y lo acusó de hacer declaraciones por encargo del gobierno de Martín Vizcarra.

La decisión de incluir a Mulder en la cabeza de lista se tomó antes del congreso partidario y de las internas, el 22 de octubre, señala el secretario general político, Benigno Chirinos. Fue ratificada el 1 de noviembre, con la nueva formación de la comisión política, días antes de las internas, según un comunicado. La baja votación que obtuvo Mulder en este proceso se debió a varios factores, entre ellos, refieren fuentes apristas, a que no hizo campaña.

A eso se añade que en este proceso –al igual que en todas las últimas votaciones internas– solo han podido participar, como electores y elegibles, los apristas que figuran en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Como informó este Diario, el Apra arrastra un problema: una gran parte de sus militantes no están reconocidos ante el ROP, por lo cual no pueden participar en los procesos de democracia interna.

Dos semanas después de las elecciones internas, el Apra no ha publicado el resultado final, por lo que sus candidatos han comenzado sus campañas tarde. Pero la lista ya está finalizada. En la relación por Lima solo hay tres excongresistas que postularán: Mulder, Nidia Vílchez, antes electa por Junín, y Carlos Rivas Dávila, elegido por primera vez en el primer gobierno aprista y ministro de Economía en ese régimen. Treinta de ellos no han postulado al Congreso antes. El único que no es militante del partido es el expresentador de noticias Mijael Garrido Lecca.

El camino que tiene por delante el partido de la estrella es cuesta arriba. Después de su segundo gobierno, sus resultados en las elecciones parlamentarias han sido exiguos: cuatro legisladores en el 2011, cinco en el 2016, pese a que en esta última tuvieron a su líder histórico Alan García como candidato presidencial.

La línea que han trazado para la campaña es de oposición a la gestión de Martín Vizcarra, buscando llegar al 32% que lo desaprueba. Mauricio Mulder y Benigno Chirinos dicen que van a promover la vacancia del presidente por ineptitud, presunta corrupción y violación de la Constitución. Otros candidatos, entre ellos Renzo Ibáñez, han señalado que serán oposición al régimen.

El problema es el resto de la agenda. De un lado, Chirinos sostiene que promoverán el retorno a la Constitución de 1979. Del otro, Garrido Lecca propone una agenda liberal. Aún quedan pendientes reuniones para afinar la campaña.

Pero las posibilidades de tener una bancada fuerte en el próximo Congreso no son bajas. De acuerdo con la encuesta de El Comercio-Ipsos, el Apra se encuentra justo por debajo de los cuatro partidos que pasarían la valla, con 3% de intención de voto. Si logra captar dos puntos más, entrará al Congreso.

La fragmentación del voto podría generar que pocos partidos pasen la valla, y la porción de la torta que le toque a cada uno sería grande, explica el politólogo Mauricio Zavaleta. El problema será, según Zavaleta, que al Apra le puede costar más que a cualquier otro partido ganar un voto.