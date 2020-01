A pocos días del sufragio, el caso del candidato Daniel Mora, del Partido Morado, sigue generando interrogantes. Una de las cuestiones importantes a dilucidar es qué ocurrirá con el excongresista y exministro en caso este resulte electo y su partido no lo reconozca como parte de su bancada.

De acuerdo con el cronograma electoral aprobado para estas elecciones 2020, las organizaciones políticas podían solicitar ante el Jurado Electoral Especial (JEE) competente el retiro de la lista de candidatos al Congreso hasta 30 días calendario antes de la elección. Es decir, el plazo venció el pasado 27 de diciembre. Este mismo tiempo se aplicaba para presentar renuncias y exclusiones.

El Artículo 36 del Reglamento de inscripción de listas de candidatos precisa sobre el retiro de un candidato o de la lista:

La organización política, mediante su personero legal, puede solicitar ante el JEE el retiro de un candidato o de la lista de candidatos presentada, dentro del plazo que establece el cronograma electoral aprobado por el JNE. Dicha solicitud debe estar acompañada de los documentos que acrediten la decisión de retiro emitida por la organización política con respeto al debido proceso, y de acuerdo con su estatuto o norma interna. El JEE debe resolver en el día de presentada la solicitud de retiro.

De interponerse recurso de apelación contra lo resuelto por el JEE, se procede conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del presente reglamento. En caso de concederse el recurso, el JNE resuelve en segunda instancia.

Respecto a la renuncia del candidato (Artículo 37), indica:

El candidato puede renunciar a integrar la lista de candidatos de la organización política, dentro del plazo que establece el cronograma electoral aprobado por el JNE. La renuncia debe ser presentada por el candidato, de manera personal y por escrito, ante el JEE. El secretario del JEE certifica su firma.

De interponerse recurso de apelación contra lo resuelto por el JEE, se procede conforme a los artículos 34 y 35 del presente reglamento. En caso de concederse el recurso, el JNE resuelve en segunda instancia.

Sin cambios

Hasta la fecha, ni el Partido Morado ni Daniel Mora han presentado, formalmente, los documentos necesarios que acrediten su renuncia al proceso electoral. La primera comunicación de renuncia fue presentada por Mora, en una carta dirigida a Julio Guzmán, presidente del partido, el pasado jueves 16 de enero luego de difundirse una denuncia en su contra.

Esta es la carta que publicó Mora en su cuenta de Twitter el 16 de enero. El perfil del candidato fue borrado de la referida red social. (Foto: Daniel Mora)

Escenarios

Debido a que no hay ninguna decisión formal respecto a la renuncia de Daniel Mora a su candidatura, uno de los escenarios es que salga electo como congresista. Fuentes del Partido Morado dijeron a El Comercio que, de resultar electo, lo desconocerían como parte de su bancada.

“No tranzamos con los delitos que ha cometido. Con eso no tenemos margen de negociación siquiera. Mora tuvo muchas oportunidades para, primero, dar a conocer su situación; y luego para dar un paso al costado”, dijeron.

Por otro lado, especialistas en derecho electoral indicaron que él podría decidir no jurar el cargo de congresista si hasta la fecha de las elecciones no se resuelve su caso y, por ende, resulta elegido.

José Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, dijo que la declaración del JEE de Lima Centro dejaría abierta la posibilidad de que el caso Mora sea resuelto a pocos días de darse las elecciones. “Carrasco dijo que como es un caso especial, lo evaluaría. Esto deja una ventana para que si presentan bien el pedido podría el jurado aceptarlo”, comentó a El Comercio. “Lo que queda claro es que Mora no ha presentado la renuncia al Jurado, porque debía presentarlo no al partido, sino al ente electoral”.

Por ende, dijo, Mora se mantiene como candidato debido a que hasta el momento no hay una comunicación formal. “Si él voluntariamente no jura el cargo de congresista, no recibe la credencial. Por ende, se debe llamar al siguiente más votado de la lista”, agregó Villalobos.

La semana pasada, José Tello, experto en temas electorales, dijo también que “si Mora logra ser electo, basta que no jure el cargo, sino que lo haga el accesitario. Una vez que los candidatos son electos, ellos tienen que juramentar el cargo, sino no lo puede ejercer”, dijo. Mencionó que si bien el cargo de congresista no es renunciable, Mora podría no aceptar la credencial que lo certifica como tal.

“Si no acepta la credencial, se entiende que el Parlamento pedirá que entre el accesitario”, explicó Tello.

“El Congreso, en este caso, estaría en una situación en que Mora no quiere asumir el cargo, no lo juramenta y sube su accesitario. Es una cuestión procedimental y señalada en el Reglamento de Congreso”, agregó el experto.

Finalmente, fuentes del Partido Morado indicaron este martes a El Comercio que hasta el momento el candidato no ha presentado su carta de renuncia al partido o al JEE. “Para el acta necesitamos la carta que él mostró por redes sociales. Se están evaluando otras medidas”, agregaron.

El Comercio llamó a Daniel Mora, pero no obtuvo respuesta.

Cronología del caso

El jueves 16, se difundió la denuncia por violencia familiar que interpuso Lilia Jaureguy contra su esposo, Daniel Mora, el pasado 20 de marzo de 2019. El examen médico reveló que la mujer tenía huellas de lesiones traumáticas recientes en el rostro, antebrazo izquierdo y la rodilla izquierda. Tras la denuncia, el Octavo Juzgado de Familia dispuso que el exparlamentario “se someta a una terapia psicológica por el periodo de tres meses (...), a efectos de lograr el control de sus emociones e impulsos”. El juzgado también derivó el caso a la fiscalía penal.

Jueves 16 de enero

Luego de conocerse el caso en que está inmerso Daniel Mora, Rodolfo Pérez, secretario general del Partido Morado, aseguró que la agrupación le “exigió a Mora su renuncia inmediata a su candidatura y al partido”. Declaró que el excongresista nunca comunicó al partido su situación legal. Como secretario de organización, parte de la responsabilidad de Mora era filtrar la selección de candidatos.

El presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, Luis Carrasco, dijo aquel día que el organismo electoral pediría información al Ministerio Público respecto a la denuncia. En la declaración jurada de hoja de vida de Mora no hay ningún registro de una denuncia por violencia familiar en su contra.

“En la declaración de hoja de vida que presentó [Daniel Mora] no está registrada esta resolución judicial que concede medidas de protección familiar en agravio de su señora esposa. El Jurado Electoral considera que esto debió ser declarado porque se trata de una decisión que concede medidas de protección y esas medidas de protección ya están ejecutándose”, dijo a Canal N.

“La norma dice que el candidato que no informe de alguna sentencia firme en su hoja de vida tiene que ser excluido; entonces, reiteramos, está firme la decisión judicial que está ejecutándose”, agregó.

Viernes 17 de enero

El Partido Morado solicitó el retiro de la candidatura de Mora. Julio Guzmán, presidente de esta agrupación política, dijo ya se había solicitado “formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el retiro de la candidatura”. Este día, el partido presentó un oficio al JEE de Lima Centro 1 solicitando el retiro de Mora del proceso electoral.

Pese a que Mora anunció su renuncia a la candidatura, en una entrevista con RPP se le preguntó que pasaría si resulta electo. Su respuesta fue la siguiente: “Veremos qué acciones tomaremos en el momento que ocurra esto”.

Sábado 18 de enero

Carrasco dijo que el JEE que preside estaba imposibilitado de excluir Mora porque el plazo ya venció. El informe fiscalizador de la hoja de vida que consignaba la denuncia contra Mora ingresó al JEE el pasado 7 de enero, pero no se podía excluir al candidato porque la fecha para hacerlo venció el 20 de diciembre de 2019.

“Desde el momento en que ingresó ese informe ya estábamos imposibilitados de excluir a ese candidato por acuerdo del Pleno del JNE”, dijo Carrasco.

El presidente del JEE de Lima Centro 1 comentó también que el Partido Morado no había presentado ningún documento al JEE Lima Centro para oficializar el retiro de Daniel Mora.

“Para solicitar el retiro hay una formalidad, se tienen que presentar los documentos que acrediten cómo se adoptó el acuerdo, que tiene una propuesta previa y si esa propuesta se acogió o no. Eso no se ha anexado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tampoco se trata de atribuirle responsabilidad al Jurado Electoral”, comentó.

Este mismo día, el jurado electoral especial declaró improcedente la solicitud del Partido Morado para retirar la candidatura de Daniel Mora, pues no se había cumplido con adjuntar el acta en que el partido y Mora acuerdan retirar la candidatura. El documento es obligatorio para que el JEE pueda verificar “el procedimiento que medió para la adopción de dicho acuerdo”, precisa la resolución.

“Tampoco se adjunta algún escrito de renuncia que dicho candidato hubiera presentado y la decisión que hubiere adoptado el partido respecto de dicha carta o solicitud, o alguna decisión de exclusión como miembro militante del partido”.

El JEE de Lima Centro 1 dijo que el Partido Morado podía volver a reformular el pedido de retiro de candidatura de Mora, pero reuniendo “las formalidades exigidas en la norma”.

Domingo 19 de enero

Julio Guzmán dijo que la renuncia de Daniel Mora como candidato depende que este envíe un documento formal para su retiro ante el JEE de Lima Centro 1, tal como establece la ley.

Por otro lado, la esposa de Daniel Mora se ratificó en las acusaciones contra el candidato. “Los hechos han ocurrido. No tengo afán de hacerle daño absolutamente a nadie; pero sí me veo en la obligación de decir que todo lo que dije en la denuncia es verdad”, dijo en el programa Punto final.

Lunes 20 de enero

La fiscal Lourdes Morales Benavente abrió una investigación preliminar contra Daniel Mora luego de que Lilia Jaureguy se ratificara en la denuncia que interpuso contra él en marzo de 2019. El Segundo Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa especializada en delitos de violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Lima los citará a ambos una vez que sean notificados.

El Ministerio Público ha pedido que la comisaría de San Borja le brinde la documentación necesario para este fin: copias certificadas de la denuncia interpuesta por Jaureguy, el parte policial y la declaración de la agraviada.

Hasta la fecha, Mora no se ha acercado al ente electoral para formalizar su decisión de renunciar a las elecciones. “Si voluntariamente quiere renunciar, debe cumplir [con los procedimientos] porque de lo contrario decir: ‘yo quiero renunciar’ y no se acerca al Jurado Electoral Especial, el candidato está diciendo una falacia, es decir una mentira con apariencia de verdad”, declaró a Canal N. Es decir, formalmente, Mora sigue siendo candidato del Partido Morado para el nuevo Congreso.