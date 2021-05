Lucha contra la corrupción e integridad pública fue el sexto bloque del debate entre los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a una semana del sufragio de la segunda vuelta.

El Comercio recogió las opiniones de dos expertos respecto de las distintas iniciativas de cada uno de los candidatos en el citado bloque. Participan Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional; y Rafael Chanjan, abogado penalista y coordinador de Proyecto Anticorrupción del Idehpucp.





Pedro Castillo

“Crear al Consejo Nacional Anticorrupción, integrado por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo, un representante de la Iglesia y otros que aman a la democracia y al país, el cual personalmente presidiré”.

Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre. 31/5/21

Samuel Rotta: Yo lo veo bastante parecido a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) que ya existe. ¿Para qué va a crear esa comisión? ¿Cuál va a ser la función que piensa atribuirle a esa comisión que ya existe? ¿Cómo la va a reformar o reforzar? No dijo nada de eso. Queda como [una propuesta] suelta, como poco relevante.

Rafael Chanjan: Ya tenemos una Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) que agrupa a todas las instituciones que ha mencionado Castillo. Hasta qué punto se superpondrían funciones de este consejo que se pretende crear con la CAN. No se sabe cuáles son las funciones que tendría ese consejo. Es una declaración bastante genérica, habría que ver cómo se materializa.

“Fortalecer las fiscalías especializadas anticorrupción, ampliando sus facultades”.

Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre. 31/5/21

Samuel Rotta: La primera parte, del fortalecimiento, me parece bastante bien. Tiene que haber un diálogo con la Fiscal de la Nación, porque es un ente autónomo, para ver qué necesita y cómo se puede aportar. Lo de las competencias es bastante más gaseoso. El fiscal tiene competencias claramente establecidas en la Constitución, perseguir el delito, no sé qué más pueden hacer. No queda claro.

Rafael Chanjan: Es algo que se exige desde hace mucho tiempo, fortalecer a nivel logístico, recursos económicos y de recursos humanos las fiscalías anticorrupción. Es una propuesta válida que ya se viene reclamando desde hace mucho tiempo. ¿A qué se refiere con expandir sus funciones? Me parece vago, habría que ver a qué se está refiriendo en específico.

“Los corruptos deben ser inhabilitados perpetuamente para que no vuelvan a contratar con el Estado”.

Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre. 31/5/21

Samuel Rotta: Existe la muerte civil para algunos casos muy específicos, como por ejemplo actos de corrupción en programas sociales. Lo que él está planteando es para todos. Esto podría ser demasiado extremo, porque no todos los delitos son iguales. Se necesitan penas diferenciadas.

Rafael Chanjan: Ya existe una ley de muerte civil, pero no para todos los delitos de corrupción. Existe la inhabilitación perpetua. Hace poco se expandieron los supuestos de inhabilitación perpetua, pero no para todos los delitos de corrupción hay inhabilitación perpetua. Entiendo que está proponiendo para todos los delitos de corrupción haya muerte civil. No lo especifica el candidato Castillo, pero si fuese así, sería algo novedoso. Habría que ver en qué medida esto podría ser proporcional con la gravedad de algunos delitos de corrupción, que quizá no tengan suficiente gravedad.

“Renunciaré al sueldo presidencialista, conduciré el destino del país con sueldo de maestro. Agradezco a los compatriotas que están asumiendo, en el entorno mío, que van a ser parte no solamente del equipo técnicos, sino de nuestro gobierno, que han asumido la responsabilidad de bajarse el sueldo a la mitad”.

Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre. 31/5/21

Samuel Rotta: En principio, es bien demagógico. Recordemos que ya ocurrió algo parecido con el gobierno de Alan García, se bajó de sueldo y generó un problema mayúsculo en la función pública porque su sueldo es el que manda, es el tope. Ahuyentó técnicos de alto nivel que prefirieron quedarse en el sector privado. Por un lado es demagógico y, por otro, tiene problemas de implementación bien serios.

Rafael Chanjan: Me parece una propuesta no directamente relacionada con el tema de prevención y control de la corrupción. Parece una propuesta más de índole político en general. Hay otras medidas más directas relacionadas con esta temática, tantas problemáticas que tenemos.





Keiko Fujimori

“Fortaleceremos la contraloría. El ente encargado de luchar y de prevenir. Se le aumentará su presupuesto, pero también se le tiene que dar capacidad sancionadora y control concurrente”.

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular. 31/5/21

Samuel Rotta: El control concurrente se aplica a la emergencia. La capacidad sancionadora se aprobó la semana pasada, es una respuesta desfasada, la bancada de Fuerza Popular votó a favor. En materia de presupuesto, me parece bien. Supongo que hablará con el contralor para ver las necesidades de la entidad.

Rafael Chanjan: El aumentar presupuesto es algo para todas las instituciones, se viene diciendo tiempo atrás, no es algo nuevo. Recientemente el Congreso ya le otorgó a la contraloría facultad sancionadora; por lo tanto, esa propuesta ya no tiene ningún efecto práctico. Respecto al control concurrente, ya existe. Actualmente, la contraloría viene haciendo control concurrente paralelo al control posterior. El control concurrente es un control imperfecto, complementario. Pero el control que realmente es el eficiente para prevenir actos de corrupción es el posterior. Entonces, más bien, debe enfatizarse el control posterior y no tanto el concurrente.

“Creación de un alto comisionado, conformado por personas lejos de la política, miembros de la sociedad civil que se encargarán de evaluar, dar propuestas, fiscalizar desde el presidente de la Republica hasta el último funcionario”.

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular. 31/5/21

Samuel Rotta: Ya hay una Comisión de Alto Nivel que hace seguimiento a la política anticorrupción y una serie de entidades que fiscalizan el desempeño de los funcionarios públicos. ¿Qué podría ser relevante, considerando que llegue a la presidencia, ante el riesgo que influencie en investigaciones en curso? Una comisión internacional auspiciada por Naciones Unidas podría ser una alternativa, que le dé respaldo técnico a la fiscalía y proteja su trabajo de investigación. Eso podría ser relevante y valdría la pena discutirse. Lo que ella ha propuesto no tiene mucho sentido.

Rafael Chanjan: Actualmente ya tenemos varios espacios en los cuales existen comisiones con funciones similares. Tenemos la Secretaría de Integridad, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y también la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), que agrupa a una serie de instituciones públicas a fin de diseñar e implementar políticas públicas de lucha contra la corrupción. Ya hubo experiencias anteriores en las que se han creado comisiones anticorrupción similares, siempre son comisiones que tienen un efecto a corto plazo. Diría que hay que fortalecer lo que ya se tiene antes de crear nuevas entidades anticorrupción que podrían superponerse y contradecirse con otras entidades.

“Implementaremos el programa Transparencia 100%. Esto permitirá que los medios de prensa, que los ciudadanos participen proactivamente en todos los procesos de adquisición, de compras de parte de Estado”.

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular. 31/5/21

Samuel Rotta: En el Perú, toda información es pública. Hay un montón de páginas web donde se puede revisar contratos, proyectos, ejecución presupuestaria. ¿Qué podría ser útil? Hubiera planteado, por ejemplo, cómo hacer que esa información sea más amigable para ciudadanos comunes y corrientes. Eso hubiera sido más valioso.

Rafael Chanjan: El fortalecer la transparencia siempre se saluda, es algo necesario. Tenemos a la Autoridad Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública, adscrita al Ministerio de Justicia. Pero falta mucho en cuanto a la implementación, sobre todo la digitalización del acceso a la información. Creo que queda mucho por hacer. Habrá que ver de qué manera se va a fortalecer la transparencia.

“Protección al denunciante. Los funcionarios de menor rango tienen temor de hacer la denuncia contra su jefe. Es por eso que a través de estas propuestas, nosotros vamos a proteger a las personas que nos ayuden a combatir este flagelo”.

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular. 31/5/21

Samuel Rotta: En el Perú ya existen regulaciones que protegen al denunciante. Incluso hay regulaciones aprobadas por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que protegen a funcionarios que denuncian a sus jefes para que se mantengan en el anonimato, para que no los hostilicen en el trabajo, no pierdan el trabajo. El asunto es que no funciona. Entonces, la propuesta hubiera sido cómo hacer para que esto que ya existe, y no funciona, funcione bien. Esa hubiera sido una propuesta valiosa.

Rafael Chanjan: Ya existen canales de denuncias por actos de corrupción a nivel administrativo. Existe ya una normativa específica de protección del denunciante, de modelos de integridad que fomentan una cultura de denuncia y también medidas de protección al denunciante. Es una declaración bastante genérica. No sé hasta qué punto podría suponer incluso un desconocimiento de la legislación que ya existe. Pero en todo caso sería fortalecer y expandir la aplicación, fomentar el mayor uso de estos canales de denuncia. El desafío es que todas las entidades públicas tengan una oficina de integridad.

