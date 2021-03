Conforme a los criterios de Saber más

En los minutos finales de su intervención en el debate presidencial del domingo, la candidata Keiko Fujimori aprovechó para referirse al proceso judicial en su contra por presunto lavado de activos y afirmó que una resolución judicial determinó que no podrá viajar por el país, en medio de la campaña electoral. Sin embargo, ¿qué señaló exactamente el juez Víctor Zúñigha Urday?

“Hace pocas horas he recibido una resolución judicial que señala que ya no voy a poder viajar por nuestro país. Voy a respetar esta decisión y voy a seguir adelante con más esperanza que nunca”, manifestó en su exposición.

Al ordenar la excarcelación de Keiko Fujimori en abril del 2020, los jueces de la Segunda Sala de Apelaciones Nacional le impusieron a la lideresa de Fuerza Popular restricciones que debía cumplir durante el proceso que afronta, siendo la primera de esas medidas la obligación de no ausentarse de la ciudad de su domicilio, ni variar el mismo sin previa autorización por escrito del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado.

Es decir, cada vez que la candidata busque salir de Lima, deberá pedir permiso al juez para poder viajar. De hecho, desde el inicio de la campaña Fujimori ha solicitado varios permisos, los mismos que han sido aprobados por el juez Víctor Zúñiga Urday. Esto ha permitido que recorra diferentes lugares del país en campaña.

En el caso de su último pedido, el magistrado se reservó el derecho a pronunciarse al encontrarse en trámite la discusión de una solicitud para recusarlo del caso. No aprobó ni rechazó el pedido de Keiko Fujimori. Al no haber una decisión, la candidata deberá seguir cumpliendo con la restricción que le impuso la justicia.

Al estar pendiente un recurso presentado por uno de los acusados para apartarlo del proceso, el juez Zúñiga no pudo pronunciarse.

En la resolución judicial, Zúñiga indicó que “se decreta reservar” el trámite de los pedidos para viajar de Keiko, “hasta que se resuelva la recusación formulada por el investigado Luis Bruzzy Barboza Dávila”.

La resolución fue emitida en respuesta al requerimiento de la abogada Giulliana Loza, defensa de Keiko Fujimori, de fecha 9 de marzo.

En el documento solicita se autorice el viaje del 21 de marzo al 12 de abril, “a fin de que pueda viajar a las Regiones de La Libertad, Arequipa, Tumbes, Piura, Loreto, Cusco, Apurímac, Ancash, Lambayeque, Lima Provincias y Callao”.

El pasado 11 de marzo, la fiscalía acusó a Keiko Fujimori por el caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas y pidió para ella 30 años y 10 meses de prisión.

“No ha habido pronunciamiento de fondo”

El abogado penalista Rafael Chanjan Document explicó que el juez Víctor Zúñiga no ha prohibido viajar a Keiko Fujimori, y que está impedida de salir de la ciudad donde está ubicado su domicilio.

“No le está diciendo que no. No ha habido pronunciamiento de fondo que resuelva el pedido pero en la práctica ella no podría viajar porque no hay autorización, tampoco se lo han denegado, pero está impedida de hacerlo”, exclamó.

Chanjan recordó que “el impedimento lo tiene desde que se dictó la comparecencia con restircciones, la regla es que ella no puede ausentarse de su domicilio”

El especialista indicó que si Keiko Fujimori desea salir de Lima “tiene que pedir permiso y eventualmente eso lo tiene que evaluar el juez, si eso no supone un riesgo para la investigación, se lo concede, el impedimento lo tiene desde hace varios meses, no se le está prohibiendo simplemente”.

De acuerdo al artículo 59 del Código Procesal Penal, “mientras esté pendiente de resolver la inhibición o recusación, el Juez podrá realizar todas aquellas diligencias previstas en el artículo 52”. En dicho artículo se apunta que estas se tratan de diligencias urgentes.

“Mientras estuviera pendiente la decisión sobre cuestiones de competencia, está permitido resolver sobre la libertad o privación de la libertad del imputado, así como actuar diligencias de carácter urgente e irrealizables ulteriormente o que no permitan ninguna prórroga. La Sala Penal dará prioridad a los incidentes de acumulación en el señalamiento de vista de la causa”.

Fuentes del Poder Judicial indicaron a El Comercio que mientras una sala superior no resuelva la recusación que se planteó contra el juez Víctor Zúñiga, él está impedido de pronunciarse. “En los meses anteriores Zúñiga Urday ha estado autorizando los viajes de Keiko Fujimori, pero cuando ésta presentó el nuevo requerimiento, la recusación contra el juez ya se encontraba en trámite”, señalaron.

En campaña

Al no poder continuar con sus viajes por el país, Keiko Fujimori anunció que será su hermana Sachi Fujimori la encargada de representarla.

A través de sus redes sociales, la exparlamentaria escribió: “En los momentos más importantes, en los más difíciles, siempre la familia es nuestro principal soporte y apoyo. Gracias hermana, sé lo que te cuesta salir de tu perfil bajo y que esto lo haces por mí”.

En los momentos más importantes, en los más difíciles, siempre la familia es nuestro principal soporte y apoyo. Gracias hermana, sé lo que te cuesta salir de tu perfil bajo y que esto lo haces por mí.

Te quiero!!!!!

> https://t.co/qZaG8wqJia pic.twitter.com/Z4tVe2FmcU — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) March 22, 2021

Al mismo tiempo compartió una fotografía de su hermana partiendo de Lima rumbo al norte del país, quien también se pronunció: “Cuánta diferencia en el trato de justicia... en las últimas semanas te encierran en Lima. Que nada te pare. Camino a Chiclayo llevando tu representación y la del Chino. Vamos con fuerza y fe”.

Tras el anuncio de Keiko Fujimori, miembros del fujimorismo, como Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia, y Diethell Columbus, vocero de la bancada, se pronunciaron.

Antidemocrática, irracional y abusiva la medida judicial dictada contra @KeikoFujimori en la parte final de la campaña.

Pese al abuso y a la ley del embudo, seguiremos trabajando para ganar las elecciones y rescatar al país de esta crisis.#KeikoPresidente2021 #FujimorismoUnido — Diethell Columbus Murata (@ColumbusOpina) March 22, 2021





Galarreta consideró que Keiko Fujimori “se está quedando presa en Lima”.

“Hemos recibido una resolución judicial con la cual Keiko Fujimori ya no puede salir en toda la campaña, se está quedando presa en Lima, no puede hacer campaña, no puede ir al norte, no puede ir al centro, es la única candidata que no va a poder hacer una campaña normal y democrática, hemos llegado a un nivel absurdo donde Keiko Fujimori no va a poder acercarse a sus votantes, llevar su plan de gobierno”, dijo en Canal N.

En comunicación con este Diario, el congresista Diethell Columbus insistió en que la decisión judicial es “antidemocrática”.

“El juez ha señalado que no se va pronunciar con lo cual está, en la práctica, denegando que pueda salir de gira de campaña, justo tres semanas antes de la campaña dice ‘ahi nomás dejamos las cosas’, o ‘en su momento se verá’, pero eso es a tres semanas de campaña, ¿qué cosa ha hecho que el juez cambie de dar las autorizaciones a ahora?”, declaró.

Al ser consultado por la recusación que impide que el juez se pronuncie, dijo que “es una excusa procesal, porque el actual juez ha resuelto temas procesales incluso estando recusado”, pero el parlamentario no pudo especificar en qué casos había fallado estando en trámite un pedido para apartarlo. “Sí ha habido casos”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

C4 Veronika Lescano Debate